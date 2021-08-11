Uyuşturucu sanığı: Elimize yüzümüze bulaştırdık

Kayseri Adalet Sarayı 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanık H.S. ile yeğeni tutuklu sanık M.S. hazır bulunurken, sanık avukatları da duruşmada yerini aldı.

Cumhuriyet savcısı, sanıklar H.S. ve M.S. hakkında bir önceki duruşmada verdiği mütalaayı tekrar ederek sanıkların, ‘uyuşturucu madde ticareti yapma’ suçundan cezalandırılmasını istedi.

"Biz bu işi elimize yüzümüze bulaştırdık”

Mütalaayı kabul etmeyen sanık H.S. mahkeme heyetine yaptığı savunmada, ”Keşke olmasaydı. Çok pişmanım. Mecburiyetten yaptım. Hakim bey ben bir daha böyle bir şey yapmayacağım. Bir daha karşınıza böyle bir suçtan çıkarsam en ağır cezayı verin. Biz bu işten maddi bir kazanç elde edemedik. Biz bu işi elimize yüzümüze bulaştırdık” dedi.

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Yine mahkemede savunması alınan sanık M.S., "Bir daha kesinlikle yapmayacağım. Böyle bir suçla adım anıldığı için çok pişmanım. Amcam söylediği için bu işi yaptık. Ben kuryelik yaptım. Beraatımı ve tahliyemi talep ediyorum” dedi.

Mahkeme heyeti tarafından dinlenmek üzere duruşmaya çağrılan K.E. ise, "Ben telefonda H.S. ile görüştüm. Onunla uyuşturucu madde almak için konuştum. Ancak bana uyuşturucuyu M.S. getirdi” dedi.

Amca ve yeğene toplam 35 yıl 6 ay hapis cezası

Mahkeme heyeti tutuklu sanık H.S.’ye ‘uyuşturucu madde ticareti yapma’ suçundan 18 yıl 4 ay hapis ve 40 bin TL para cezası verirken, aynı suçtan tutuklu yargılanan sanık M.S.’ye ise 17 yıl 2 ay hapis ve 37 bin TL para cezası verildi. Ayrıca heyet tutuklu sanıklar H.S. ve M.S.’nin tutukluluk hallerinin devamına hükmetti.

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Olay, Kayseri’nin Develi ilçesinde 7 Mart 2021 tarihinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.S. ve M.S. ilçede birçok kez uyuşturucu madde ticareti yaptı. Bunun üzerine polis tarafından takip edilmeye başlanan H.S. ve M.S. polis ekiplerinin yapmış olduğu teknik ve fiziki takip ile uyuşturucu madde ticareti yaptıkları sırada yakalandı.

GÜNDEM İstanbul Havalimanı'nda uyuşturucu operasyonu: Çocuk kitaplarının kapaklarına yerleştirmişler

FOTOĞRAF 7 Olay, geçtiğimiz günlerde Kağıthane Gürsel Mahalledi Işıklı Sokak’ta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde yıkım çalışması yapacak belediye ekipleri, park halinde bulunan 34 CPU 813 plakalı aracın sahibine ulaşmak istedi. Aracın sahibine ulaşamayan işçiler, polisi arayarak hatalı parklanma olduğu yönünde ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği, aracı çekmek için bölgeye gitti. Sokak içerisine gelen ekipler, aracın plakasını sorguladı. Ekipler plaka sahibini arayarak aracını çekmesini istedi. Bunun üzerine sahibi aracının Sultanbeyli’deki evinin önünde olduğunu söyledi. Bunun üzerine sorgulamasını sürdüren ekipler, yaklaşık bir yıl önce Üsküdar’dan çalınan 06 ADV 905 plakalı araç olduğunu ve Sultanbeyli’deki araçla aynı olduğunu belirledi. Ekipler yapılan incelemenin ardından aracı otoparka çekildi. Araç sahibinin anahtarları getirmesi sonucu araç ekipler, otomobilin içinde arama yaptı Yapılan aramalarda koltuğun altına zulalanmış şekilde 1.5 kilogram ekstazi diye tabir edilen uyuşturucu madde ele geçirildi. Ekipler aracı çalarak ikiz araç oluşturup uyuşturucu satıcılığı yapan şahısları yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı. Akıllara durgunluk veren taktik: İkiz araçla bir yıl uyuşturucu sattılar İstanbul'da hırsızların akıllara durgunluk veren taktiği hatalı parklanma ihbarına giden Kağıthane Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerinin dikkatiyle çözüldü. Gözüne kestirdikleri bir aracın ikizini oluşturup, yaklaşık bir sene boyunca uyuşturucu satışında kullanan şahısların aracında yapılan aramada 1.5 kilogram ekstazi hap ele geçirildi. BiP'te paylaş

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