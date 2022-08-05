Vali ve başkan buğday hasadı yaptı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ile birlikte Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde yürütülen proje kapsamında Yazlık Buğday Hasat Günü programına katıldı. Vali Çiçek ile Başkan Büyükkılıç, biçerdöver kullanarak buğday hasadını gerçekleştirdiler. 21 Şubat 2022 tarihinde “Anadolu’nun Bereketi Buğday Projesi” kapsamında 12 ilçede uygulanan ve yüzde 50’si Tarım ve Orman Bakanlığı, yüzde 25’i Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve yüzde 25’i çiftçiler tarafından karşılanan 885 ton Ceyhan-99 çeşidi ve 200 ton Kayra çeşidi olmak üzere toplam 1085 ton yazlık ekmeklik buğday tohumluğu ekimi gerçekleştirildi. 47 bin 217 dekara ekimi yapılan 915 çiftçimizin faydalandığı 5 milyon TL maliyeti olan projede 1 milyon 250 bin TL’lik yüzde 25’ine Büyükşehir Belediyesi katkı verdi.

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‘Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi’ sloganıyla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’müz ile işbirliğimizde gerçekleşen bu anlamlı ve önemli projeden Akkışla, Bünyan, Develi, Felahiye, Hacılar, İncesu, Kocasinan, Melikgazi, Pınarbaşı, Sarıoğlan, Talas ve Tomarza ilçeleri faydalandı. Bu kapsamda Yazlık Buğday Hasat Günü programı gerçekleştirildi. Başkan Büyükkılıç, şehirde ekilmedik toprak kalmaması için gayret gösterdiklerini ifade ederek, “Biz çiftçimizi önemsiyoruz, hayvancılıkla uğraşanları çok önemsiyoruz. Adeta şehrimizin ekilmedik toprağı kalmasın diye gayret gösteriyoruz” ifadelerini kullandı.