Kayseri Kocasinan'da 24 adet tarla kiralık

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan ilana gör Kocasinan Belediye Başkanlığına ait 24 adet tarla kiraya verilecektir.

"Mülkiyeti Belediyeye ait olan, aşağıdaki tabloda bilgileri yazlı olan taşınmazlar, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince, açık teklif usulü ihale ile 6 yıl süreyle, yıllık muhammen bedeller üzerinden ayrı ayrı kiraya verilecektir.

İhale, Belediyemiz Encümen salonunda Encümen huzurunda, 16.02.2021 tarihinde, Salı günü saat 14.05’de yapılacaktır.

İhaleye katılacaklardan istenilen evraklar ve geçici teminat, 16.02.2021 tarihinde, saat 12.00’ye kadar Gelir Servisimize teslim edilecektir. Belirtilen saatten sonra getirilen evraklar teslim alınmayacaktır."

REKLAM

Detaylı bilgi için tıklayınız.