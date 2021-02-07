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KAYSERİ

Kayseri Kocasinan'da 24 adet tarla kiralık

Kocasinan Belediye Başkanlığına ait 24 adet tarla kiraya verilecektir

Haber Merkezi Yeni Şafak
24 adet tarla kiraya verilecek.
24 adet tarla kiraya verilecek.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan ilana gör Kocasinan Belediye Başkanlığına ait 24 adet tarla kiraya verilecektir.

"Mülkiyeti Belediyeye ait olan, aşağıdaki tabloda bilgileri yazlı olan taşınmazlar, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince, açık teklif usulü ihale ile 6 yıl süreyle, yıllık muhammen bedeller üzerinden ayrı ayrı kiraya verilecektir.

İhale, Belediyemiz Encümen salonunda Encümen huzurunda, 16.02.2021 tarihinde, Salı günü saat 14.05’de yapılacaktır.

İhaleye katılacaklardan istenilen evraklar ve geçici teminat, 16.02.2021 tarihinde, saat 12.00’ye kadar Gelir Servisimize teslim edilecektir. Belirtilen saatten sonra getirilen evraklar teslim alınmayacaktır."

Detaylı bilgi için tıklayınız.

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