Kayseri sağlık turizmine odaklandı

Kayseri’de sağlık turizminin geliştirilmesine yönelik Sağlık Turizmi Çalıştayı ile başlayan çalışmalar kapsamında ikinci bilgilendirme toplantısı gerçekleşti. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda yapılan toplantıya Genel Sekreter Hüseyin Beyhan, İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli, Kentsel Dönüşüm Daire Başkanı Hakkı Alp, Şehir Hastanesi Başhekimi İlhami Çelik ve konuşmacı olarak da Prof. Dr. Dilaver Tengilimoğlu katıldı.

GELİŞMİŞLİK SEVİYESİ İLE DOĞRU ORANTILI

Toplantı da ilk olarak konuşan Kentsel Dönüşüm Daire Başkanı Hakkı Alp, Kayseri Sağlık Turizmi’yle alakalı olarak hazırlanan internet sitesinin tanıtımını yaptı. Kentsel Dönüşüm Daire Başkanı Hakkı Alp’in konuşmasının ardından Prof. Dr. Dilaver Tengilimoğlu “Türkiye ve Dünya’da Sağlık Turizmi” konulu bir sunum yaptı. Tengilimoğlu, Turizmin hizmet sektörü içerisinde Türkiye ekonomisine sağlayacağı katkıdan bahsetti. Tengilimoğlu Sağlık Turizmi’nin ülkede son 10 yılda önem kazandığını belirtti. Sağlık Turizminin ülkelerin gelişmişlik seviyesiyle de doğru orantılı olduğunu ifade eden Tengilimoğlu, “Geçmiş yıllarda uzman kişilerin bulunmaması hastane alt yapısının yetersiz olması gibi nedenlerden dolayı hasta, gelişmekte olan ülkelerden gelişmiş ülkelere gidiyordu” dedi.

Önceki dönemlere göre tersine doğru bir hareketin başladığını ifade eden Tengilimoğlu, “Gelişmekte olan ülkelerde kaliteli hekim sayısının çoğalması, maliyetlerin düşük olması, uluslararası standartlarda hizmet sunan hastane sayısının artması gibi sebeplerle artık gelişmekte olan ülkelere doğru da bir hasta hareketliliği yaşanıyor” diye konuştu.

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‘OLUMSUZ OLAY VARSA HASTA BURAYA GELMEZ’

Hasta hareketliliğinin artmasında birçok faktörün etkisinin olduğunu vurgulayan Tengilimoğlu, şöyle devam etti; “Ulaşım imkânlarının yanı sıra insanların gelir düzeylerinin artması, gizlilik isteği gibi nedenlerden dolayı ülkeler arasındaki bu hareketlilik giderek arttı. Bu pastadan bizim de yeterince pay alabilmemiz için Turizm ve Sağlık başta olmak üzere, bakanlıklar, STK’lar, Üniversiteler, Belediyeler gibi tüm kurumların entegre olması ve bu işe odaklanması lazım. Çünkü ülkede olumsuz bir olay varsa hasta gelmez.’’