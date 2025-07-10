Kayseri'de 2 milyon TL'lik kaçak ürün yakalandı

Edinilen bilgiye göre Kayseri Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince 3 farklı adrese eş zamanlı operasyon yapıldı. Yapılan operasyonlarda; toplam 3 milyon 600 bin dal bos makoron, 13 bin 300 dal doldurulmuş makoron ve 161 kilo gümrük kaçağı tütün ele geçirildi.