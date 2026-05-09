Kayseri’de 30’ar yıl hapis cezası bulunan iki firari yakalandı

9/05/2026, Cumartesi
DHA
Firari hükümlüler operasyonla yakalanıp cezaevine gönderildi.
Kayseri’de ‘kasten öldürme’ suçundan haklarında kesinleşmiş 30’ar yıl 10’ar ay hapis cezası bulunan iki firari hükümlü polis ekiplerince yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, M.K. (63) ve H.M.K. (34) isimli hükümlülerin izini sürerek saklandıkları adresi tespit etti. Düzenlenen operasyonla yakalanan şahıslar gözaltına alındı.

Kayseri'de 'Kasten öldürme' suçundan haklarında kesinleşmiş 30’ar yıl 10’ar ay hapis cezası bulunan firari hükümlüler M.K.(63) ve H.M.K. (34), polis tarafından yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 'Kasten öldürme' suçundan haklarında kesinleşmiş 30’ar yıl 10’ar ay hapis cezası bulunan M.K. ve H.M.K.'nın yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda hükümlüler saklandıkları adrese düzenlenen operasyonla yakalandı. Firari hükümlüler, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.



