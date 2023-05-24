Kayseri'de 4 partiden AK Parti'ye 125 kişi katıldı

"En sonunda da Ümit Bey (Ümit Özdağ) takıldı o kuyruğa, o kervana. Böyle bir devlet idaresi olur mu Allah aşkına? Baştan sona pazarlık, çıkar ilişkisi, rüşvet... Böyle bir devlet anlayışı olur mu? Allah korusun, seçimlerde hadi bir adım öne çıktıklarını kabul edelim, bunların hiçbirisi birbirine benzemiyor ki. Yetişme tarzları da dünyaya bakışları da farklı. Sosyal, içtimai, siyasi olaylara, askeri meselelere bakışları da farklı. Biri Doğu'ya bakarken biri Batı'ya bakıyor. Bu adamlar nasıl Türkiye'yi idare edecekler? Bunların idare şansı var mı, yok. Aslında birbirini hiç sevmezler. Net söylüyorum, birbirlerinden nefret ederler. Özelde dışarıya bunu söylüyorlar her yere. Bir gün olsun yanlarına eşlerini alıp bir yere çay içmeye gitmemiştir bunlar. Muhabbetleri yok ki zaten. O zaman nasıl bir araya geliyorlar? Kim bunları bir araya getiriyor? Motivasyon kaynakları ne? Bir tek motivasyon kaynakları var, 'Recep Tayyip Erdoğan gitsin, Cumhur İttifakı gitsin, ne olursa olsun. Batarsa batsın, yıkılırsa yıkılsın, yeter ki gitsinler'."