AK Parti standını yerle bir eden kişi CHP'li yetkili çıktı

Bölgedeki yerel kaynaklardan edinilen bilgilere göre AK Parti standına saldıran kişinin CHP Karaman Gençlik Kolları Örgüt ve Örgütlenme Sorumlu İl Başkanı Yardımcısı M.U Gilik olduğu iddia edildi.

İddialara göre, CHP'li M.U Gilik, gece saat: 02.20 sularında AK Parti’nin Karaman İsmetpaşa Caddesi Taş Bina karşısında bulunan seçim bürosuna geldi.

Şahıs parti stantlarını ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın fotoğraflarını parçaladı.

Parçalanan eşyaları caddeye savuran şahıs o sırada oradan geçmekte olan bir vatandaşın gelmesiyle olay yerinden uzaklaştı. Vatandaş yola dağılan parçalanmış eşyaları toplarken zanlı tekrar olay yerine gelip:

“Neden topluyorsun bunları”

diyerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ağza alınmayacak hakaretlerde ve küfürlerde bulunmaya başladı. O sırada caddede görevli bekçiler sesleri duyup olay yerine geldi. CHP'li şahıs bekçiler tarafından gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.