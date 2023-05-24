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AK Parti standını yerle bir eden kişi CHP'li yetkili çıktı

AK Parti'nin Karaman ilinde İsmetpaşa Caddesi'ne kurduğu seçim standına yerel kaynaklardan edinilen bilgilere göre, CHP Karaman Gençlik Kolları Örgüt ve Örgütlenme Sorumlu İl Başkanı Yardımcısı M.U Gilik tarafından saldırı gerçekleştirildi. İddialara göre, Gece saat 02.20 sularında yaşanan olayda, M.U standı dağıttıktan sonra, geri toplayan bir vatandaşa “Neden topluyorsun bunları” diyerek tepki de gösterdi. O sırada caddede görevli bekçiler tarafından gözaltına alınan CHP'li M.U polis merkezine teslim edildi. Hakkında mala zarar verme ve Cumhurbaşkanına hakaret suçundan şikayetçi olundu. Şahıs, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

10:58 . 24/05/2023 Çarşamba
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CHP Karaman Gençlik Kolları Örgüt ve Örgütlenme Sorumlu İl Başkanı Yardımcısı M.U Gilik ve saldırı gerçekleştirilen AK Parti standı

CHP Karaman Gençlik Kolları Örgüt ve Örgütlenme Sorumlu İl Başkanı Yardımcısı M.U Gilik ve saldırı gerçekleştirilen AK Parti standı

Karaman’da dün gece, seçim çalışmaları kapmasında kurulan AK Parti standına saldıra gerçekleşti. Saldırıcı sonucu standın, tabir-i caizse dağı dağıldığı görüntülendi.


Saldırıyı gerçekleştiren CHP'li çıktı

Bölgedeki yerel kaynaklardan edinilen bilgilere göre AK Parti standına saldıran kişinin CHP Karaman Gençlik Kolları Örgüt ve Örgütlenme Sorumlu İl Başkanı Yardımcısı M.U Gilik olduğu iddia edildi.
İddialara göre, CHP'li M.U Gilik, gece saat: 02.20 sularında AK Parti’nin Karaman İsmetpaşa Caddesi Taş Bina karşısında bulunan seçim bürosuna geldi.
Şahıs parti stantlarını ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın fotoğraflarını parçaladı.
Parçalanan eşyaları caddeye savuran şahıs o sırada oradan geçmekte olan bir vatandaşın gelmesiyle olay yerinden uzaklaştı. Vatandaş yola dağılan parçalanmış eşyaları toplarken zanlı tekrar olay yerine gelip:
“Neden topluyorsun bunları”
diyerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ağza alınmayacak hakaretlerde ve küfürlerde bulunmaya başladı. O sırada caddede görevli bekçiler sesleri duyup olay yerine geldi. CHP'li şahıs bekçiler tarafından gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.
CHP'li Karaman Gençlik Kolları Örgüt ve Örgütlenme Sorumlu İl Başkanı Yardımcısı M.U Gilik, hakkında mala zarar verme ve Cumhurbaşkanına hakaret suçundan şikayetçi olundu. M.U Karakolda verdiği ifadesinin ardından serbest bırakıldı.


Şahsın silahlı fotoğrafları gözden kaçmadı önüne serdi

Olayda adı geçen M.U. Gilik isimli CHP Karaman Gençlik Kolları Örgüt ve Örgütlemeden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı'nın sosyal medya hesabında paylaştığı silahlı fotoğraflar dikkat çekti.

Yaşanan olayı şiddetle kınayan AK Parti Karaman İl Başkanı Avukat Murat Öztürk
“Partimizin stantlarına saldırıp Cumhurbaşkanımıza hakaret eden şahsın bu davranışları görgü tanıkları ve mobese kayıtlarıyla sabit. Şahıstan şikayetçi olduk ve tahkikatın takipçisi olacağız. Bu ve benzeri hareketlerle şehrimizde sükûnet içerisinde geçen seçim sürecine gölge düşürmek isteyen, toplumu germek ve kargaşa çıkarmak isteyen kişiler maalesef çıkıyor. Karaman’ın ferasetli insanları bu provokasyon ve tahriklere kapılmayacağından şüphemiz yok. Bu saldırıyı yapan kişinin ana muhalefet partisi CHP üyesi olması da ayrıca dikkat çekicidir. Artık bu tip provakatif eylemlerle değil seçimin sandıkta kazanılabileceğini öğrenmemiz lazım. Demokrasiyi hazmetmemiz lazım.”
dedi

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