AK Parti standını yerle bir eden kişi CHP'li yetkili çıktı

CHP Karaman Gençlik Kolları Örgüt ve Örgütlenme Sorumlu İl Başkanı Yardımcısı M.U Gilik ve saldırı gerçekleştirilen AK Parti standı
Karaman’da dün gece, seçim çalışmaları kapmasında kurulan AK Parti standına saldıra gerçekleşti. Saldırıcı sonucu standın, tabir-i caizse dağı dağıldığı görüntülendi.
Saldırıyı gerçekleştiren CHP'li çıktı
Şahsın silahlı fotoğrafları gözden kaçmadı önüne serdi
Olayda adı geçen M.U. Gilik isimli CHP Karaman Gençlik Kolları Örgüt ve Örgütlemeden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı'nın sosyal medya hesabında paylaştığı silahlı fotoğraflar dikkat çekti.