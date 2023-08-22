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Kayseri'de 4.7 büyüklüğünde deprem

AFAD, Kayseri Sarız'da saat 13.17'de 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Sarsıntının derinliğinin 7.06 kilometre olduğu kaydedildi.

13:25 . 22/08/2023 Salı
Yeni Şafak
Arşiv

Arşiv

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın merkez üssünü Kayseri’nin Sarız ilçesi olarak saptığı deprem, saat 13.17’de oldu.

Yerin 7.06 kilometre derinliğinde olan deprem, kısa süreli paniğe neden oldu.

Depremde ik belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Bakan Yerlikaya: Ekipler saha tarama çalışmalarına başladı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya deprem sonrası yaptığı açıklamada, "Kayseri İli Sarız ilçesinde saat 13.17’de 4,7 büyüklüğünde meydana gelen depremde, başta AFAD olmak üzere ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha tarama çalışmalarına başlamıştır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı.





#Kayseri
#Sarız
#deprem
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