Kayseri'de 4.7 büyüklüğünde deprem

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın merkez üssünü Kayseri’nin Sarız ilçesi olarak saptığı deprem, saat 13.17’de oldu.
Yerin 7.06 kilometre derinliğinde olan deprem, kısa süreli paniğe neden oldu.
Depremde ik belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.
Bakan Yerlikaya: Ekipler saha tarama çalışmalarına başladı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya deprem sonrası yaptığı açıklamada, "Kayseri İli Sarız ilçesinde saat 13.17’de 4,7 büyüklüğünde meydana gelen depremde, başta AFAD olmak üzere ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha tarama çalışmalarına başlamıştır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı.