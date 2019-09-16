Gündem Kayseride 49 düzensiz göçmen yakalandı
KAYSERİ

Kayseri’de 49 düzensiz göçmen yakalandı

Kayseri’de 49 düzensiz göçmen yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü, Kocasinan İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü Yabancılar Büro Amirliği ekipleri tarafından ülkeye kaçak yollarla giren düzensiz göçmenlere karşı yapılan çalışmalarda, otogar çevresinde Afganistan, Pakistan ve Bangladeş uyruklu 49 düzensiz göçmen yakalandı.

Haber Merkezi IHA
Yakalanan 49 düzensiz göçmen, Yenişehir Polis Merkezi Amirliğine getirildi.
Yakalanan 49 düzensiz göçmen, Yenişehir Polis Merkezi Amirliğine getirildi.

Kayseri’de polis ekiplerinin yaptığı çalışmalarda ülkeye kaçak yollardan girdiği tespit edilen yabancı uyruklu 49 düzensiz göçmen yakalandı.

  • Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kocasinan İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü Yabancılar Büro Amirliği ekipleri tarafından ülkeye kaçak yollarla giren düzensiz göçmenlere karşı yapılan çalışmalarda, otogar çevresinde Afganistan, Pakistan ve Bangladeş uyruklu 49 düzensiz göçmen yakalandı.

Yakalanan 49 düzensiz göçmen, Yenişehir Polis Merkezi Amirliğine getirildi. Şahısların işlemlerin ardından sınır dışı edilmek üzere geri gönderme merkezine teslim edileceği bildirildi.

Öte yandan, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, ülkeye kaçak yollarla giren 131 düzensiz göçmen yakalanıp geri gönderme merkezine teslim edildi.

Vagonlar raydan çıktı
GÜNDEM
Vagonlar raydan çıktı
Lider Alanyaspor

Lider Alanyaspor

​Fenerbahçe'yi 3-1 yenen Alanyaspor 4. haftayı da lider kapattı.
Suriyede yeni dönem: Üyeler onaylandı

Suriye'de yeni dönem: Üyeler onaylandı

​Erdoğan, Putin ve Ruhani'nin zirvesinde tarihi kararlar alındı.
Boris nerede?

Boris nerede?

​Protestoları aşamayan İngiliz liderin kürsüsü boş...
Yeniden göklerde

Yeniden göklerde

​KKTC'de indirilen Türk bayrağı ve Denktaş fotoğrafı teslim edildi.
Beyoğlu <br>'Kademe' atladı

Beyoğlu
'Kademe' atladı

​Yerli ve milli aracı ilk Belediye Başkanı Yıldız test etti.
Köprüde <br>montaj başladı

Köprüde
montaj başladı

​1915 Çanakkale Köprüsü'nde çalışmalar devam ediyor.

İran BAE <br>tankerine el koydu

İran BAE
tankerine el koydu

​Körfez'de krizin boyutu derinleşiyor.
İlk kez Türkiye'de

İlk kez Türkiye'de

Putin'in gözbebeği Ankara'da dikkatten kaçmadı.
Havada<br>şov yaptılar

Havada
şov yaptılar

İstanbul Boğazı üzerinde iki tur attılar.
MEB'e ait olduğu <br>iddia edildi

MEB'e ait olduğu
iddia edildi

Bilginin asılsız olduğunu ortaya çıktı.
Kumpasçı<br>savcıya hapis

Kumpasçı
savcıya hapis

FETÖ üyeliğinden 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Türkiye'yi etkileyecek

Türkiye'yi etkileyecek

Suudi Arabistan'daki saldırı sonrası gözler akaryakıt ve doğalgazda.
Utanmazlar!

Utanmazlar!

Yunanistan'da sporcularımıza büyük küstahlık.
İşten çıkarılınca<br>havaya ateş açtı

İşten çıkarılınca
havaya ateş açtı

​CHP'li belediyelerde işçi kıyımı devam ediyor.
'Altın adam' finalde

'Altın adam' finalde

4. dünya şampiyonluğu için mindere çıkacak.
Telefon kuyruğu

Telefon kuyruğu

Görüşme yapmak için her gün tepeye çıkıyorlar.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.