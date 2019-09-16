Kayseri’de 49 düzensiz göçmen yakalandı Kayseri’de 49 düzensiz göçmen yakalandı Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü, Kocasinan İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü Yabancılar Büro Amirliği ekipleri tarafından ülkeye kaçak yollarla giren düzensiz göçmenlere karşı yapılan çalışmalarda, otogar çevresinde Afganistan, Pakistan ve Bangladeş uyruklu 49 düzensiz göçmen yakalandı.

Haber Merkezi 16 Eylül 2019, 21:53 Son Güncelleme: 16 Eylül 2019, 22:16 IHA