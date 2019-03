Kayseri'de at hırsızı tutuklandı - Kayseri haberleri Kayseri'de at hırsızı tutuklandı Kayseri'de halı saha bahçesinden at çaldığı ileri sürülen zanlı tutuklandı. Çalınan at, polis tarafından sahibine teslim edildi.

Haber Merkezi 05 Mart 2019, 15:34 Son Güncelleme: 05 Mart 2019, 15:45 AA