Kayseri'de at hırsızı tutuklandı

Kayseri Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Cırgalan Mahallesi Sivas Bulvarı'nda bir halı sahanın bahçesindeki atın çalınması ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, yapılan incelemeler sonucu çalınan atı, Ahi Evran Mahallesi'nde bir at arabasına koşulu halde buldu.
Kağıt toplayıcılığı yaptığı belirlenen Haydar Z. (26) ekiplerce gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Çalınan at, polis tarafından sahibine teslim edildi.