Kayseri'de DEAŞ operasyonu: 4 gözaltı

Teknoloji

İnci Sözlük ve Uludağ Sözlük satıldı

Türkiye internetinin en farklı topluluklarını oluşturan İnci Sözlük ile Uludağ Sözlük’ün yüzde 50 hissesi, 10 milyon liraya satıldı. İki sözlük sitesiyle birlikte İncicaps ve Haberself siteleri ile bu sitelere bağlı sosyal medya hesapları da satış sürecine dahil edildi.