|
Reklam
Reklam
Gündem

Kayseri'de depremlerde ağır hasar gören bina boşaltıldı

Kayseri'de 6 Şubat'taki depremlerin ardından ağır hasarlı olarak tespit edilen bina tahliye edildi. Kocasinan ilçesi Yenimahalle 13. Cadde'deki 11 katlı binanın depremde hasar görmesi üzerine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerince inceleme başlatıldı.

13:28 . 6/03/2023 Pazartesi
AA
Binada, depremlerin ardından iki kolonda hasar oluştu.

Binada, depremlerin ardından iki kolonda hasar oluştu.

Ağır hasarlı raporu verilen 30 daireli bina, güvenlik nedeniyle boşatıldı. Polis ekiplerince etrafına güvenlik şeridi çekilen 28 yıllık binanın çevresindeki yollar da trafiğe kapatıldı.

Binada 26 yıldır ikamet eden İsmail Arslan, depremlerin ardından iki kolonda hasar oluştuğunu söyledi.

Ekiplerin binayı incelediğini belirten Arslan, "Onların tuttukları rapor neticesinde binamıza ağır hasarlı raporu verildi, aynı zamanda boşaltma kararı çıktı. Kimi kiralık ev buldu, ev sahipleri de bir yerlere gittiler, biz de köyümüze gittik." dedi.

Arslan, "Bize boşaltılması için tebliğ edildi, bizim de bir ay içinde itiraz etme hakkımız var. Bina sakinleri genel olarak itiraz etmemekten yana, binanın adı ağır hasarlı olarak çıktı, kimse huzurlu değil. Şehrimiz afet bölgesi değil, nakliye, kira yardımından yararlanamıyoruz, herkes perişan." ifadelerini kullandı.



#Kayseri
#Kocasinan
#Deprem
1 saat önce
default-profile-img
Kayseri'de depremlerde ağır hasar gören bina boşaltıldı
Barış Yarkadaş bir grup İYİ Partilinin Akşener'in 'Yavaş - İmamoğlu' formülüne karşı bildiri hazırlığında olduğunu öne sürdü
Arnavutköy'de iş yerinden hırsızlık kamerada
Meral Akşener toplantıya katılmayacak
İYİ Partili Bahadır Erdem'den 'Nerede kalmıştık?' paylaşımı
Ahmet Ağaoğlu'na geri dön çağrısı
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.