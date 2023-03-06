Kayseri'de depremlerde ağır hasar gören bina boşaltıldı

Ekiplerin binayı incelediğini belirten Arslan, "Onların tuttukları rapor neticesinde binamıza ağır hasarlı raporu verildi, aynı zamanda boşaltma kararı çıktı. Kimi kiralık ev buldu, ev sahipleri de bir yerlere gittiler, biz de köyümüze gittik." dedi.

Arslan, "Bize boşaltılması için tebliğ edildi, bizim de bir ay içinde itiraz etme hakkımız var. Bina sakinleri genel olarak itiraz etmemekten yana, binanın adı ağır hasarlı olarak çıktı, kimse huzurlu değil. Şehrimiz afet bölgesi değil, nakliye, kira yardımından yararlanamıyoruz, herkes perişan." ifadelerini kullandı.