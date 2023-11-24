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Kayseri'de ev içinde iki grup arasında silahlı kavga: İki kişi hayatını kaybetti

Kayseri'de bir evde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda tabancayla vurulan iki kişi hayatını kaybetti.

Semih Bozkuş
22:16 - 24/11/2023 Cuma
Yeni Şafak
Silahlı kavga (Foto: Arşiv)

Silahlı kavga (Foto: Arşiv)

Kayseri'de iki grubun silahlı kavgası çifte cinayetle sonuçlandı.

Kayseri'de bir evde çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Kocasinan ilçesi Gevher Nesibe Mahallesi Gür Sokak'ta 5 katlı bir binanın son katında Suriyeli 2 grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda M.A. ve A.A. tabancayla vuruldu.

Binadakilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri M.A. ve A.A'nın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Polis olaya karışanları yakalamak için çalışma başlattı.



#kavga
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#silah
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