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KAYSERİ

Kayseri'de Mekke’nin Fethi Programı Düzenlendi

Kayseri’de Anadolu Gençlik Derneği (AGD) ve Milli Gençlik Vakfı tarafından Mekke’nin Fethi Programı düzenlendi.

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Haber Merkezi İHA
Kayseride Mekke’nin Fethi Programı Düzenlendi
Kayseri

Kayseri'de İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Salonu’nda düzenlenen Mekke’nin Fethi programının açılışında konuşan AGD Kayseri Şube Başkanı Metin Aydınözü, derneğin faaliyetleri hakkında bilgiler vererek; "Anadolu Gençlik Derneği’nin ilk günden bu yana geleneksel olarak kutladığı Mekke’nin Fethi programı bu yıl da tüm Türkiye’de 81 şubemizde yüzlerce noktada icra edilmektedir. Diğer taraftan yılbaşı gecesi eğlencesi adı altında tüm dünya ve halklarının çirkinliklerini ve kötülüklerinin dayatılmasına karşı tavır almanın gerekliliği ve doğruluğuna inanıyoruz. Değerli misafirlerimizin bu gece burada bizimle birlikte bulunuyor oluşu bir kimliğin en güzel şekilde ortaya konulması demektir. Herkese teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından program; Kuranı Kerim Tilaveti ve Nuh Tosun’un söyleşisiyle devam etti. Programa siyasi parti temsilcileri, STK temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

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