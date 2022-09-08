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KAYSERİ

Kayseri’de nefes kesen operasyon

Kayseri’de 3 farklı suçtan 8 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve polis ekipleri görünce koşarak kaçan şahıs, kovalamaca sonucu yakalandı. Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama emri bulunan şahısların yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi.

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Haber Merkezi İHA
Kayseri’de nefes kesen operasyon
Kayseri

Kayseri’de 3 farklı suçtan 8 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve polis ekipleri görünce koşarak kaçan şahıs, kovalamaca sonucu yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama emri bulunan şahısların yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi. Melikgazi ilçesine bağlı Yıldırım Beyazıt Mahallesinde düzenlenen operasyonda; hakkında ‘uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama’, ‘hükümlü veya tutuklunun kaçması’ ve ‘tehdit’ suçlarından toplamda 8 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve cezaevi firarisi olarak aranan N.B.’ nin müstakil bir ikamette saklandığı tespit edildi. İkamete yapılan operasyonda N.B. polis ekiplerini görerek kaçmaya başladı. Kovalamaca sonucunda yakalanan N.B., emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
N.B.’nin kaçması ve polis ekiplerinin kovalamacası da kameralara yansıdı.

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