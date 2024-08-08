Kayseri'de torbacılara operasyon düzenlendi!

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde ticareti yapan ve ‘torbacı' diye tabir edilen şahıslara yönelik çalışma yapıldı. Yapılan çalışmalarda; İ.K. (34) gözaltına alındı. İ.K.'nin üzerinde ve ikametinde yapılan aramalarda; 9 parça halinde 25,12 gram uyuşturucu madde, 2 adet ruhsatsız tabanca ve 26 adet tabanca fişeği ile 1 adet hassas terazi ele geçirildi.