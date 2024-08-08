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Kayseri'de torbacılara operasyon düzenlendi

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 9 parça halinde 25,12 gram uyuşturucu madde ele geçirilirken, 1 şahıs gözaltına alındı.

12:43 - 8/08/2024 Perşembe
IHA
Kayseri'de torbacılara operasyon düzenlendi!
Kayseri'de torbacılara operasyon düzenlendi!

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda; 9 parça halinde 25,12 gram uyuşturucu madde ele geçirilirken, 1 şahıs gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde ticareti yapan ve ‘torbacı' diye tabir edilen şahıslara yönelik çalışma yapıldı. Yapılan çalışmalarda; İ.K. (34) gözaltına alındı. İ.K.'nin üzerinde ve ikametinde yapılan aramalarda; 9 parça halinde 25,12 gram uyuşturucu madde, 2 adet ruhsatsız tabanca ve 26 adet tabanca fişeği ile 1 adet hassas terazi ele geçirildi.


Polis ekipleri gerekli işlemler için İ.K.'yi emniyete götürülürken, ele geçirilen malzemelere el konuldu.



#Kayseri
#Narkotik Suçlarla Mücadele
#Operasyon
31 dakika önce
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