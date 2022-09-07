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KAYSERİ

Kayseri'de trafiği rahatlatacak proje ilerliyor

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı’ndan başlayıp, Hacılar ve Hisarcık’tan geçerek, Talas Bulvarı’nda son bulacak şekilde planlanan yol çalışmalarının Hacılar mevkiindeki ikinci etabını yerinde inceledi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Kayseride trafiği rahatlatacak proje ilerliyor
Yol çalışması Hacılar mevkiinde devam ediyor.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı’ndan başlayıp, Hacılar ve Hisarcık’tan geçerek, Talas Bulvarı’nda son bulacak şekilde planlanan yol çalışmalarının Hacılar mevkiindeki ikinci etabını yerinde inceledi. Proje tamamlandığında şehrin doğusu ve batısı arasında hızlı ve güvenli ulaşım temin edilecek.

HIZLI VE GÜVENLİ ULAŞIM

Yaklaşık 12 kilometre uzunluğa sahip Organize Sanayi Bölgesi, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı’ndan başlayıp Talas Bulvarı’nda son bulacak şekilde planlanan proje tamamlandığında, şehrin ulaşım ağına konforlu ve güvenli ulaşım imkânı sunan alternatif bir ana yol daha kazandırılmış olacak. Böylelikle, kavşaklarda araç yoğunluğu azaltılacak, şehrin doğusu ve batısı arasında hızlı ve güvenli ulaşım temin edilecek.

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