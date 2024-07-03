Kayseri'deki olaylara kamyonla sabıkalı taşıyan provokatör yakalandı

Türkiye normalleşme adımı atınca provokasyonun düğmesine basıldı. Kayseri'de başlayıp diğer şehirlerde devam eden olaylarda Suriyelilere ait birçok ev, araba ve işyeri hasar gördü. Hatta Kayseri'de, içinde Suriyeli ailenin bulunduğu bir ev yakıldı. Yaşanan olaylarda gözaltına alınan 474 kişiden 285'inin göçmen kaçakçılığı, uyuşturucu, hırsızlık ve cinsel taciz gibi çeşitli suçlardan sabıkalı olduğu ortaya çıktı.