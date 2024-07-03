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Kayseri'deki olaylara kamyonla sabıkalı taşıyan provokatör yakalandı

Kayseri'de Suriye uyruklu küçük yaştaki çocuğa Suriyeli bir kişinin cinsel istismarda bulunduğu iddiası sonrası çıkan olaylara vatandaşları kamyonetle taşıyan şüpheli gözaltına alındı.

10:35 - 3/07/2024 Çarşamba
AA
Kayseri'deki olaylara kamyonetle sabıkalı taşıyan şüpheli yakalandı
Kayseri'deki olaylara kamyonetle sabıkalı taşıyan şüpheli yakalandı

Kayseri'de Suriye uyruklu küçük yaştaki çocuğa Suriyeli bir kişinin cinsel istismarda bulunduğu iddiası sonrası çıkan olaylara vatandaşları kamyonetle taşıyan şüpheli gözaltına alındı.



İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, bazı basın kuruluşları ve sosyal medya hesaplarında
"Provokatörler kamyonla adam taşıdılar"
paylaşımındaki araçla ilgili çalışma başlatıldığı bildirildi.
Bu kapsamda vatandaşları mahalleler arası taşıyan şüphelinin belirlendiği aktarılan açıklamada,
"Şahısları mahalleler arası taşıma yapan Z.Y. (19) ve aracı tespit edilmiş, ekiplerimizce yakalanarak gözaltına alınmıştır. Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması, kasten yaralama, tehdit, hakaret ve reşit olmayanla cinsel ilişki suçlarından kaydı bulunan şahıs hakkında gerekli adli işlemler devam etmektedir."
ifadelerine yer verildi.

Öte yandan sosyal medya hesabından paylaşılan videoda, olayın yaşandığı bölgeye gelen kamyonetin kasasından çok sayıda kişinin inerek mahalleye dağıldığı görülüyor.


Görüntüsü ortaya çıktı: Kayseri'deki provokasyona kamyonla sabıkalı taşındı

Kayseri'deki provokasyona sabıkalıların kamyonla taşındığı anların görüntüsü ortaya çıktı. Çocuğun istismar olayı sonrası, Suriyelilere ait araç ve iş yerlerini ateşe veren kişiler, bir gün önce çeşitli ilçelerden toplanarak kamyonla mahalleye getirilmişti. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bugün yaptığı açıklamada, provokatif eylemler sonrası 474 kişinin gözaltına alındığını söyledi. Gözaltına alınanların 285'inin, çeşitli suçlardan (Göçmen kaçakçılığı, yaralama, uyuşturucu, yağma, hırsızlık, mala zarar verme, cinsel taciz, dolandırıcılık, parada sahtecilik, tehdit, hakaret, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma v.b.) adli kaydı olduğununu duyurdu.


#Kayseri
#İl Emniyet Müdürlüğü
#provokatör
#suriye
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