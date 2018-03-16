Kayseri’ye yeni yaşam alanı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Kayseri’nin geleceğine kazandırılacak en önemli eserlerden birisi olacak olan Keykubat Kent Park’ın yapılacağı bölgede incelemelerde bulundu. Bürokratlarıyla birlikte bölgeye giden Başkan Çelik, projeler üzerinde çalışarak yapılacak etkinlik alanlarının bulunacağı bölgeleri yerinde gördü.

Keykubat Kent Park’ın aynı zamanda bir kent ormanı niteliğinde olacağını ifade eden Başkan Mustafa Çelik, “Kayseri’de kişi başına düşen yeşil alanı artırma anlamında çok büyük ölçekli park kazandırma çalışmalarımızın başında Keykubat Projesi geliyor. Keykubat’ta 1 milyon 100 bin metrekarelik bir alanda gerekli altyapı çalışmalarına başladık” dedi.

Başkanı Mustafa Çelik, senelerce sürecek bir işi 2 yıl içinde bitirmeyi planladıklarını belirtti. Adım adım projeyi uygulayacaklarını vurgulayan Başkan Çelik, ilk etapta ana yollar, altyapı ve ağaçlandırma çalışmalarına başladıklarını söyledi. Başkan Çelik, önümüzdeki günlerde öğrencilerle birlikte bölgede ağaç dikimi yapacaklarını da sözlerine ekledi.

MEYVE BAHÇESİ ETKİNLİK PARKI

Keykubat Kent Park içerisinde yer alacak etkinlik alanlarıyla ilgili de bilgi veren Başkan Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü: “Burada bir meyve bahçesi yapıyoruz. 30’dan fazla meyvenin ağaçlarını dikeceğiz. Karadut, vişne, kiraz gibi meyveler dalından toplanıp yenebilecek. Ayrıca çok büyük bir etkinlik çayırı bu alanın içerisinde yer alacak. Festivaller, etkinlikler burada yapılabilecek. Her türlü sporun yapılabileceği spor alanları, futbol sahaları yine burada olacak.”

SEYİR TERASINDAN YAŞAM KÖYÜNE

Kayserililerin hafta sonu geldiğinde piknik yapabilecekleri alanların da bulunacağını kaydeden Başkan Çelik, “Birden fazla mekanda seyir terasları yapacağız. Özellikle Keykubat’ın tepe bölgesinde yeme-içme mekanları olacak. Burada ayrıca göle bakan tarafta kıdemli yaşam köyü yapacağız. Kıdemli Yaşam Köyü’nde yaşlılarımızın kalabileceği daireler hazırlayacağız. Projede ayrıca gençler için Macera Park da bulunacak” dedi.