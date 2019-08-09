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ANKARA

Kayyumlar terfi etti

403 vali yardımcısı ve kaymakamın görev yeri değişti. PKK’nın HDP üzerinden kontrol ettiği belediyelere kayyum atanıp görev yapan vali yardımcısı ve kaymakamlar terfi ettirildi. Batman Belediyesi Kayyumu Ertuğ Şevket Aksoy Marmaris’e, Şırnak Belediyesi Kayyumu Turan Bedirhanoğlu İstanbul Küçükçekmece’ye kaymakam oldu.

Osman Özgan Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasını taşıyan mülki idare amirlerinin görev yerlerinin değişmesine ilişkin kararname dün Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre, 403 vali yardımcısı ve kaymakamın görev yeri değişti.

TECRÜBE KRİTERİ

Kararname ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde görevlendirilen kaymakamların ‘tecrübe’ ve ‘başarı’ kriteri gözetildi. PKK terör örgütünün kontrol ve yönlendirmesinde olan belediyelere kayyum olarak görevlendirilen vali yardımcısı ile kaymakamların terfi ettirildiği görüldü.

İŞTE ATAMALAR

Buna göre, Batman Vali Yardımcısı ve Batman Belediyesi Kayyumu Ertuğ Şevket Aksoy Muğla-Marmaris Kaymakamlığı’na, Şırnak Vali Yardımcısı ve Şırnak Belediyesi Kayyumu Turan Bedirhanoğlu İstanbul-Küçükçekmece Kaymakamlığı’na, Şırnak-Cizre Kaymakamı ve Cizre Belediyesi Kayyumu Faik Arıcan İzmir-Buca Kaymakamlığı’na, Hakkari-Çukurca Kaymakamı ve Çukurca Belediyesi Kayyumu Temel Ayca Ankara-Beypazarı Kaymakamlığı’na, Siirt-Eruh Kaymakamı ve Eruh Belediyesi Kayyumu Murtaza Dayanç Antalya-Kemer Kaymakamlığı’na atandı.

İSTANBUL’DA DEĞİŞİKLİK

Bakanlık merkez teşkilatında görevlendirilen isimlerin arasında kayyum olarak görev yapan vali yardımcısı ile kaymakamlar da bulunuyor. Kararname ile İstanbul, İzmir ve Ankara’nın ilçelerinde de önemli değişiklikler yapıldı. Buna göre, İstanbul Küçükçekmece, Avcılar, Eyüpsultan, Beylikdüzü, Başakşehir ilçelerinde yeni kaymakamlar görevlendirildi.

  • Vali yardımcıları azaldı
  • Ertuğ Şevket Aksoy
  • Son üç yıllık süreçte bu şekilde yapılan atamalarla 616 olan vali yardımcısı sayısı 315’e düştü. Diyarbakır Vali Yardımcısı Ahmet Naci Helvacı Kırklareli Pınarhisar Kaymakamlığı’na, Ankara Vali Yardımcısı Ahmet Sait Kurnaz Konya Akşehir Kaymakamlığı’na, Konya Vali Yardımcısı Mehmet Kamil Sağlam Manisa Salihli Kaymakamlığı’na atandı.

Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi Resmi Gazete'de
GÜNDEM
Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi Resmi Gazete'de
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