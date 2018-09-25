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POLİTİKA

Kayyumlu belediyelere 3 kriter

AK Parti ve MHP yerel seçimlerde halen kayyumla yönetilen 105 belediyeyi alabilmek için hazırlık yapıyor. Kayyumla yönetilen yerlere aday gösterilecek isimlerin bölgeden olması, halk tarafından sevilmesi, kanaat önderlerinin onayını almasına dikkat edilecek.

Nur Banu Aras Yeni Şafak
Numan Kurtulmuş
Numan Kurtulmuş

AK Parti ve MHP arasında bu hafta içerisinde yerel seçimlerde ittifak için görüşmelere başlanacak. Masada ittifak formüllerinin yanı sıra 105 kayyumlu belediye için çalışma da yer alacak. İki parti de kayyumlu belediyeler için özel çalışma yapacak. Kayyumlu yerlere aday gösterilecek isimlerin bölgeden olması, halk tarafından sevilmesi, kanaat önderlerinin onayını almasına dikkat edilecek.

GÖRÜŞMELERE BAŞLANACAK

TBMM'nin açılışına sayılı günler kala Ankara'da siyaset de hareketlendi. 24 Haziran'da ittifak yapan AK Parti ve MHP'nin 31 Mart 2019'daki yerel seçimlerde de ittifak yapıp yapmayacağı tartışılıyor. İki partinin yetkilileri bu hafta içerisinden görüşmelere başlayacak. AK Parti'den Numan Kurtulmuş ve Mehmet Özhaseki MHP'den de Sadir Durmaz çalışmaları yürütecek.

Mehmet Özhaseki

ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ GEREKTİRMİYOR

Görüşmede, ittifak formülleri masaya yatırılacak. 24 Haziran'a referans olan ittifak düzenlemesi milletvekilliği seçimini kapsadığı için yerel seçimlerde partilerin resmen ittifak yapabilmesine olanak tanıyan mevzuat bulunmuyor. Kağıt üzerine yapılacak bir ittifak için anayasanın değişmesi gerekiyor. İki parti anayasa değişikliği gerektirmeden ittifak yapmanın yollarını arayacak. Genel başkan yardımcılarının görüşmesinde, 3 kritik büyükşehir İstanbul, Ankara ve İzmir'de ittifak seçenekleri ile 105 kayyumlu belediyede yerel seçim çalışmalarının nasıl yürütüleceği konuşulacak. İki parti de kayyumlu belediyeler için özel çalışma yapacak. Kayyumlu belediyelerin analizlerini yapılacak. Yapılacak anketlerde en çok oy alacak aday yerine, ehliyetli ve liyakitli, şehri ileri taşıyacak isimler üzerinde durulacak.

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Sadir Durmaz

AŞİRETLERDEN GÖRÜŞ

Bölgede kanaat önderleri ve aşiretlerin de görüşü alınacak. Kayyumlu yerlere aday gösterilecek isimlerin bölgeden olması, halk tarafından sevilmesi, kanaat önderlerinin onayını almasına dikkat edilecek. Bu kapsamda, mevcut kayyumlardan birkaçı aday gösterebilecek. Ancak sayı çok yüksek olmayacak.

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