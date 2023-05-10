Kaz üreticisi kadınlara eğitim desteği

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından kentte tarım ve hayvancılığın gelişmesi için yürütülen çalışmalar hızla devam ediyor. Bu kapsamda çiftçilere çeşitli konularda eğitim desteği de sağlanıyor. Samsun Büyükşehir Belediyesi, Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (DOKAP) iş birliği ile yürüttüğü ‘Yöresel Tat Tirit İçin Kaz Yetiştiriciliğini Yaygınlaştırma Projesi’ kapsamında 30 kadın üreticiye ‘Kaz Yetiştiriciliği’ eğitimi verdi. Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı ve DOKAP görevlileri tarafından Havza, Kavak ve Ladik ilçelerinde düzenlenen eğitim çalışmalarında çiftçilere Veteriner Hekim Fatih Cır tarafından kaz yetiştiriciliği ile ilgili güncel teknikler anlatıldı.

Tarımsal desteklerin eğitimle güçlendirildiğini söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Çiftçilerimizin her zaman yanlarındayız ve yanlarında olmaya da devam edeceğiz. Yapılan her projenin sürdürülebilir hale gelmesi açısından, bir üreticinin neye ihtiyacı varsa, ayağa kalkacak seviyedeki tüm ihtiyaçlarını Büyükşehir Belediyesi olarak karşılıyoruz. Desteklerimizi eğitimlerle de güçlendiriyoruz. Yöresel Tat Tirit İçin Kaz Yetiştiriciliğini Yaygınlaştırma Projesi kapsamında verilen eğitimler de bunlardan biri. Proje ile ilçelerde tiritten geçimini temin eden işletmelere ham madde sağlayarak, vatandaşın bulunduğu yerde geçimini temin etmelerine destek olmak hedeflerimiz arasında” dedi.