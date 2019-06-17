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POLİTİKA

Kaza geçiren motosikletlinin yardımına Binali Yıldırım koştu

Kaza geçiren motosikletlinin yardımına Binali Yıldırım koştu

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, trafik kazası geçiren motosikletliye yardım etti. Bacağı kırılan sürücüye ilk müdahaleyi Yıldırım'ın doktoru yaptı. Yaralı sürücü daha sonra ambulansla hastaneye sevk edildi.

Haber Merkezi AA Yeni Şafak
Binali Yıldırım kaza yapan motosiklet sürücüsüne müdahale etti.
Binali Yıldırım kaza yapan motosiklet sürücüsüne müdahale etti.

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, trafik kazası geçiren motosiklet sürücüsünü görünce makam aracını durdurdu. Yıldırım, yaralı sürücünün yanına giderek yakından ilgilenirken, sürücüye ilk müdahaleyi Yıldırım’ın doktoru yaptı.

  • Seçim çalışmaları kapsamında Esenyurt programı için hareket eden Yıldırım, İSTOÇ mevkisinde meydana gelen trafik kazası nedeniyle makam aracını durdurdu.
  • Yıldırım, aracından inerek kazada yaralanan motosiklet sürücüsünün yanına geldi.
  • Bacağı kırılan Caner O'ya ilk müdahaleyi Yıldırım'ın doktoru yaptı.
  • Yaralı sürücü daha sonra ambulansla hastaneye sevk edildi.

Kaza geçiren motosikletlinin yardımına Binali Yıldırım koştu
FOTOĞRAF 6
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AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, trafik kazası geçiren motosikletliye yardım etti.
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Seçi̇m çalışmaları kapsamında Esenyurt programı için hareket eden Yıldırım, İSTOÇ mevkisinde meydana gelen trafik kazası nedeniyle makam aracını durdurdu.
Title
Yıldırım, aracından inerek kazada yaralanan motosiklet sürücüsünün yanına geldi.
Title
Bacağı kırılan Caner O.'ya ilk müdahaleyi Yıldırım'ın doktoru yaptı.
Title
Yaralı sürücü daha sonra ambulansla hastaneye sevk edildi.
Title
Kaza geçiren motosikletlinin yardımına Binali Yıldırım koştu
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, trafik kazası geçiren motosikletliye yardım etti.

Yıldırım'dan açıklama

Yıldırım, konuya ilişkin Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Motorsiklet kazasında yaralanan Caner kardeşime ilk müdahaleyi yaparak hastaneye uğurladık. Umarım bir an önce sağlığına kavuşur. Tekrardan geçmiş olsun. Bu vesile ile bir kez daha hatırlatmakta fayda var. Ekipmanlarınızı giymeden asla yola çıkmayın" dedi.

Kaza geçiren motosikletlinin yardımına Binali Yıldırım koştu
OYNAT 01:30
Kaza geçiren motosikletlinin yardımına Binali Yıldırım koştu
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, trafik kazası geçiren motosiklet sürücüsünü görünce makam aracını durdurdu. Yıldırım, yaralı sürücünün yanına giderek yakından ilgilenirken, sürücüye ilk müdahaleyi Yıldırım'ın doktoru yaptı.
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