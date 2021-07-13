Gündem Kazada sonrası derede kaybolan 15 bin dolardan bini bulundu
TRABZON

Kazada sonrası derede kaybolan 15 bin dolardan bini bulundu

Trabzon'un Of ilçesinde dereye uçan kamyonda sürücü Bülent Kaşıkçı'nın kendisine ait olduğunu ve yanında bulunduğunu söylediği, kaybolan 15 bin doları arama çalışmaları 4'üncü günde de sürdü. Akış yönü değiştirilen derede şu ana kadar bin dolara ulaşıldı.

Haber Merkezi DHA
Kazada sonrası derede kaybolan 15 bin dolardan bini bulundu
Geri kalan 14 bin doları arama çalışmaları sürüyor.

Trabzon Of'ta özel bir inşaat şirketinde çalışan Bülent Kaşıkçı yönetimindeki kamyon, sağanak nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp Solaklı Deresi'ne uçtu. Kazada Kaşıkçı, kendi imkanları ile kamyondan çıktı. Çevredekilerin ihbarı ile bölgeye sağlık ile itfaiye ekipleri sevk edildi. Yanındaki kendisine ait 15 bin doların kaybolduğunu söyleyen Bülent Kaşıkçı, uzun süre ambulansa binmedi, yaralı halde parayı aradı. Parayı bulamayan Kaşıkçı’nın kan kaybı artınca ambulansla Of Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

BİN DOLARA ULAŞILDI

Kazada kaybolduğu belirtilen 15 bin dolar için arama çalışması sürüyor. Kazanın yaşandığı alanda iş makinesi ile akış yönü değiştirilerek suyu azalan dere yatağına girenler kayıp dolarları aradı. Aramalarda ilk gün 200, ikinci gün 500 ve bugün de 300 dolar olmak üzere 1000 dolara ulaşıldı.

‘300 DOLAR BULDUM’

Arama çalışmalarına katılan mahalle sakinlerinden İsmail Sezgin, “Ben derede taşın kenarına sıkışmış bir vaziyette 300 dolar buldum. Hemen karakola teslim ettim parayı. Aile paranın ufak bir kısmı bulunduğunu duyunca bile çok sevindi. Biz önce ihtimal vermemiştik o kadar paranın kaybolduğuna. Ama bulunca ‘demek ki gerçekten para varmış derede’ dedim” dedi.

Kazada yaralanan sürücü araçtan çıktığı gibi 15 bin dolarını aradı
GÜNDEM
Kazada yaralanan sürücü araçtan çıktığı gibi 15 bin dolarını aradı

Manisa'da korkunç kaza: Alev alan kamyonun sürücüsü yanarak hayatını kaybetti
FOTOĞRAF 12
Title
Kaza, bugün saat 00.15 sıralarında İzmir-Ankara Karayolu üzerinde meydana geldi. İzmir yönünden gelmekte olan Kerim Kabak (44) yönetimindeki 35 NGY 87 plakalı mıcır yüklü kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu üst geçit ile yan yolu ayıran bariyerlere ok gibi saplanarak yönlendirme levhasına çarptı.
Title
Sürücü Kabak, sıkıştığı kamyonda çıkan yangında, şoför kabininde yanarak hayatını kaybetti.
Title
İhbar üzerine kaza yerine gelen itfaiye ve AKS ekipleri yangını söndürürken, ekipler sürücü Kabak’ın cansız bedenini çıkardı.
Title
Kazanın şiddetiyle yön levhaları devrilirken, kaza yerine gelen sürücünün arkadaşları ve yakınları sinir krizleri geçirdi.
Title
Olay yerinde meydana gelebilecek herhangi bir patlamaya karşı polis ekipleri geniş güvenlik önlemleri aldı.
Title
Savcının incelemesinin ardından Kerim Kabak’ın cenazesi Turgutlu Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, polis kazayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.
Title
Turgutlu'da bariyerlere çarpan kamyon alev aldı, sürücü yanarak hayatını kaybetti
Title
Turgutlu'da bariyerlere çarpan kamyon alev aldı, sürücü yanarak hayatını kaybetti
Title
Turgutlu'da bariyerlere çarpan kamyon alev aldı, sürücü yanarak hayatını kaybetti
Title
Turgutlu'da bariyerlere çarpan kamyon alev aldı, sürücü yanarak hayatını kaybetti
Title
Turgutlu'da bariyerlere çarpan kamyon alev aldı, sürücü yanarak hayatını kaybetti
Title
Turgutlu'da bariyerlere çarpan kamyon alev aldı, sürücü yanarak hayatını kaybetti
Manisa'da korkunç kaza: Alev alan kamyonun sürücüsü yanarak hayatını kaybetti
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, üst geçit ile yan yolu ayıran bariyere hızla çarpan kamyonun sürücüsü Kerim Kabak (44), sıkıştığı aracın alev alarak yanması sonucu yanarak hayatını kaybetti.


Abone Ol Google News
Başrolünü bile ağlatan film

Başrolünü bile ağlatan film

Şafak Vakti'ni çekmek Erkan Petekkaya için hiç kolay olmadı.
Duygulandıran oyun

Duygulandıran oyun

​Plastik atık toplayan küçük çocuk dinlenirken böyle eğlendi.
Yönetmeliğe uymuyor raporuna rağmen güçlendirilmeyen İzmir Büyükşehir Belediyesi binası yıkılacak

​İl Emniyet Müdür Yardımcısı hayatını kaybetti, polis memuru gözaltına alındı.

​Türkiye'nin konuştuğu Büyükşen cinayetinde 24 gözaltı.

Kendi uçan arabasını yaptı

Kendi uçan arabasını yaptı

Çocukluğundan beri hayalini kurduğu rüyasını gerçekleştirdi.
Büyükşen cinayetinde 24 kişi gözaltında: Şüpheliler arasındaki Büşra Büyükşen'e olay yerinde keşif yaptırıldı
Hayat

Büyükşen cinayetinde 24 kişi gözaltında: Şüpheliler arasındaki Büşra Büyükşen'e olay yerinde keşif yaptırıldı

Konya'da 3 yıl önce işlenen ve katil zanlıları hala bulunamayan Büyükşen cinayetiyle ilgili kör düğüm çözülüyor. Cinayeti araştırması için kurulan özel ekibin araştırmaları sonucu çiftin kızı Büşra Büyükşen, ağabeyi Uğur Büyükşen ve bazı aile üyelerinin de aralarında olduğu şüpheli 24 kişi gözaltına alındı. Cinayet tanığı ve şüphelisi olan Büşra Büyükşen sorgulama kapsamında, keşif için olayın meydana geldiği eve götürüldü. Çiftin doktoru olan oğlu Osman Büyükşen de keşfe katıldı ve zaman zaman kız kardeşine olay günüyle ilgili sorular sordu. Şahısların sorgusu devam ediyor.
Çumra Dedemoğlu’daki yangını gönüllü itfaiyeciler söndürdü
Gündem

Çumra Dedemoğlu’daki yangını gönüllü itfaiyeciler söndürdü

Konya Büyükşehir Belediyesi’nin “Gönüllü İtfaiyecilik Projesi” kapsamında eğitim verdiği itfaiyeciler, yine Büyükşehir tarafından mahallere verilen yangın söndürme tankerleri ile yangınlara erken müdahalede etkin rol oynuyor. Çumra’ya bağlı Dedemoğlu Mahallesi’nde çıkan yangın, gönüllü itfaiyecilerin erken müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.
Cami bahçesindeki eski tabuttan cephanelik çıktı
Gündem

Cami bahçesindeki eski tabuttan cephanelik çıktı

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Çermik İlçesinde cami bahçesinde tabut içerisinde ve kullanılmayan eski okul binasında uzun namlulu silah ve tabanca ile mühimmat bulundu. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.