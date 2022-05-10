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ANKARA

Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev Ankara'da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşılıyor. İkili ilişkilerin yanı sıra güncel bölgesel ve uluslararası meseleleri de görüşecek olan iki lider, orta basın toplantısı düzenleyerek bir dizi anlaşmaya imza atacak.

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Haber Merkezi AA
Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev Ankarada
Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev'i resmi törenle karşıladı.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetine icabetle Türkiye'ye resmi ziyarette bulunmak üzere Ankara'ya geldi. Erdoğan tarafından, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşılandı.

İKİLİ İLİŞKİLER GÖRÜŞÜLECEK

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in göreve gelmesinin ardından Türkiye'ye gerçekleştireceği ilk devlet ziyareti sırasında yapılacak görüşmelerde, Türkiye ile Kazakistan arasındaki stratejik ortaklık seviyesindeki ilişkiler tüm boyutlarıyla değerlendirilecek, ikili ve çok taraflı düzeyde iş birliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak.

ORTAK ANLAŞMALAR İMZALANACAK

İkili ilişkilerin yanı sıra güncel bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında fikir teatisinde bulunulması öngörülen temaslarda, ikili ilişkilerin ahdi zeminine önemli katkılar sağlayacak muhtelif anlaşma, protokol ve mutabakat metinlerinin imzalanması da gündemde olacak.

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