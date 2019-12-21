Kazan Vadisi ve Cudi’ye Kıran

İçişleri Bakanlığınca PKK’ya yönelik yürütülen Kıran operasyonları, zorlu hava koşullarına rağmen devam ediyor. Bu kapsamda Şırnak’ta “Kıran-9 Cudi Dağı”, Hakkari’de ise “Kıran-10 Kazan Vadisi” operasyonu başlatıldı. Kıran-9’da jandarma komando, jandarma özel harekat, polis özel harekat ve güvenlik korucularından oluşan 84 operasyonel tim, bin 260 personel; Kıran-10’da ise 48 operasyonel tim, 730 personel görev alıyor. Hakkari Valisi İdris Akbıyık, Kazan Vadisi’nde yürütülen Kıran-10’a ilişkin bilgi verdi.

İKİ TERÖRİST PAKET

Operasyonda “terör örgütüne üye olmak” suçundan aranan 2 kişinin yakalandığı bilgisini veren Vali Akbıyık, “Kazan Vadisi bölgesi, terör örgütü açısından önemli bir bölge. Şu an aldığımız ilk bilgilere göre bir biksi makineli tüfek, 3 kalaşnikof, bir mavzer, bu silahlara ait 565 mühimmat, ayrıca bomba yapımında kullanılan bol miktarda malzeme ele geçirildi. Birçok sığınak, barınak ve mağara da imha edildi. 2019 yılı terörle mücadele açısından Hakkari’mizde de çok başarılı geçti. Şu ana kadar 100 civarında terörist etkisiz hale getirildi” dedi.

KIRAN-11 YOLDA

İl Genel Meclis Üyeleri Derneği’nin Antalya’daki eğitim seminerine katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da “İnşallah Kıran-11’i de başlatacağız. Öyle 4-5 metre kar var, kış var çıkamayız, gidemeyiz, kışın kendi karargahlarımıza çekilelim yok. Bunların tamamını bu ülkenin başından alana kadar, kış da olsa, kar da olsa, boran da olsa, bu mücadeleyi bitirmeye yemin ettik” şeklinde konuştu.

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6 katlı sığınak

Teröristlerin sığınağı

Amanos Dağlarında 18 Aralık’ta başlatılan ‘Şehit Jandarma Uzman Çavuş Abdullah Akdeniz-69’ operasyonu kapsamında, PKK’lı teröristlere ait 9 depo ve 3 sığınak bulundu. Sığınağın birinin 6 odalı ve 6 katlı olduğu ortaya çıktı. Depo ve sığınaklarda yapılan aramalarda EYP yapımında kullanılan malzemeler, çok miktarda yiyecek, giyecek ve yaşama malzemesi ele geçirildi. Bölgedeki operasyonlar sürüyor.