Rusya’nın Soçi kentinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in altı saati aşan müzakerenin ardından Suriye’nin kuzeyine ilişkin 10 maddelik mutabakat muhtırasını açıklaması dünya basının manşetinde yer buldu. ABD, Avrupa ve Ortadoğu’dan medya kuruluşları, Türkiye’nin Suriye’nin kuzeydoğusunda hedeflediği güvenli bölgeyi teminat altına alması ve PKK/YPG terör örgütünü Türkiye sınırından temizlenmesini “büyük zafer” değerlendirmesiyle okuyucularına duyurdu. Türkiye’nin yanısıra Rusya’nın da Suriye’de kazanımlar elde ettiğine vurgu yapılan haberlerde kaybedenin ABD olduğunun altı çizildi.

AP

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Arab News

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Jerusalem Post

ABD’YE YER YOK

Amerikan CNN yayın kuruluşu, Soçi’deki anlaşmayı, “Putin ve Erdoğan Suriye’de anlaştı. En çok kaybeden ABD oldu” başlığıyla duyurduğu haberinde, Türk ve Rus liderlerin Soçi’deki buluşmasında Suriye’de 8 yıldır devam eden iç savaşta son oyunu şekillendirecek ajandayı paylaştığına dikkat çekildi. CNN, iki lider tarafından açıklanan 10 maddelik planın özetini ise “Suriye’nin geleceğinin şekillendirilmesinde Amerikalılara yer yok” değerlendirmesiyle sundu.

HARİTADA DRAMATİK DEĞİŞİM

Amerika merkezli bir başka haber ajansı Associated Press (AP) ise Suriye’de en büyük kazanan Türkiye ve Rusya yorumuyla gelişmeyi son dakika haberi olarak dünyaya duyurdu. AP haberinde, Soçi’deki mutabakatın, ABD Başkanı’nın iki hafta önce asker çekme kararı sonrasında, Suriye haritasında dramatik bir değişime neden olduğunu savundu. Ajans, “En büyük kazananlar Türkiye ve Rusya. Türkiye operasyonla elde ettiği alanlarda tek söz sahibi olacak, öte yandan sınırın geri kalanını ise Türkiye, Rusya ve Esad güçleri gözetleyecek” değerlendirmesini yaptı.

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ERDOĞAN’IN USTALIĞI

Avrupalı yayın kuruluşlarından Fransız kanalı France24, tarihi mutabakatı, “Erdoğan, Rusya ve ABD’yi birbiri ile dengeleyerek Ankara’nın hedeflerini elde etmenin ustası oldu” değerlendirmesiyle yorumladı. Türkiye’nin Soçi’deki anlaşmayla PKK/YPG terör örgütünü tamamen sınırından temizlemeyi başardığını aktaran kanal, “Tükiye tüm bu süre boyunca istediği güvenli bölgeyi kazandı” yorumunu yaptı. İngiliz BBC, Soçi mutabakatını, “Analistlere göre bu anlaşma bölgedeki Türk ve Rus nüfuzunu pekiştirdi” değerlendirmesiyle aktardı. İngiliz yayın organı haberinde Kürtler şeklinde nitelendirdiği PKK/YPG terör örgütünün, Türkiye ve Rusya’nın “tarihi olarak nitelendikleri anlaşma ile sınırın uzağına atıldığını belirtti. BBC, anlaşmanın bölgedeki Türk ve Rus etkisini sağlamlaştırdığını da savundu.

Arap medyası hem fikir

Arap medya kuruluşları da, son gelişmeler neticesinde Suriye’de kazananın Türkiye ve Rusya olduğu yorumunda hem fikir. İngiltere merkezli AlAraby internet sitesi, Soçi sonrasında Türkiye ve Rusya’nın Suriye’deki mücadelede iki ana aktör konumuna yükseldiğini belirtti. Suudi Arabistan merkezli ArabNews da saatler süren görüşmelerin ardından Rusya ve Türkiye’nin bölgedeki rollerinin güçlendiğini vurguladı. Londra merkezli Al Şarl al Awsat gazetesi de “Suriye’nin kuzeydoğusunun kontrolünü Türkiye ve Rusya paylaşacak” başlığıyla, Türkiye’nin istediği güvenli bölgeye kavuştuğunu belirtti.

İsrail yasta

Barış Pınarı Operasyonu’nun başlamasıyla adeta PKK/YPG yayın organı gibi hareket eden İsrail medyası ise Soçi mutabakatı sonrasında adeta yas tuttu. Ülkenin öde gelen Haaretz ve Jerusalem Post gazeteleri, mutabakat ile Türkiye’nin uzun süredir hedeflediği güvenli bölgeye kavuştuğuna dikkat çekti. Gazeteler terör örgütünün sınırdan uzaklaştırılacağına işaret etti.