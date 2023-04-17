Kazanmak için Meclis’i feda etti.

6’lı Masa’da tüm ortakların CHP listesinden aday gösterilmesine parti tabanında büyük tepki var. CHP tabanındaki krizin merkezinde Ankara 1’inci bölge 4’üncü sıradan aday gösterilen DEVA Partili Sadullah Ergin ile Ankara 2’nci bölge 2’nci sıradan listeye konulan DEVA Partili İdris Şahin bulunuyor. CHP’liler 6’lı Masa ve TDP’ye 78 milletvekili verilmesine tepkili. Bu durum ortaklıktan çok ganimet paylaşımına benzetilirken, CHP’liler Kemal Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanlığını kazanmak için TBMM’yi feda ettiğini dillendirmeye başladı.

Sadullah Ergin. İdris Şahin.

TABANDAKİ ÖFKE

CHP Genel Merkezi’ne yakın isimler, DEVA Partili Ergin’e “Sen benim oyumla mı Meclis’e gireceksin! Avcunu yalarsın” diye tepki gösteren Canan Kaftancıoğlu’nun eşi Ali Naki Kaftancıoğlu’nun çıkışının tabandaki öfkenin yansıması olduğunu vurguladı. CHP tabanı özellikle Ergin dışında DEVA’lı İdris Şahin’e de tepkili. Şahin, terör örgütü FETÖ’yü “cemaat” olarak tanımlaması ve FETÖ’cülerin mağdur edildiğini söylemesiyle gündeme gelmişti.

1,5 YILLIK HAZIRLIK BOŞA MI?

2018 seçimlerinde ön seçimin yapılmaması ile parti içinde başlayan tartışmalara dikkat çeken CHP kaynakları, “2018 seçimleri bizim için baskın niteliği taşıdığı ve hazırlıksız olduğumuz için, ön seçim yapılmadı. Taban o tarihte Muharrem İnce’nin apar topar aday yapılmasını da ön seçim olmamasını da anlayışla karşılamıştı. Ancak 1,5 yıldır hazırlandığımız seçimlerde ön seçim olmaması ve masadaki sağ partilere cömertçe adaylık dağıtılması bizi yaraladı. Şimdi tüm bunları bilerek seçime gidecek CHP tabanının milletvekili seçimiyle ilgili tavrında değişiklik olacağını söyleyen bizlere tepki gösteriliyor” dediler.

MEMLEKET VE TİP’E KAYAR

CHP Genel Merkezi’nin il örgütlerinden gelen tepkileri kulak ardı ettiğini belirten parti kaynakları, tabandaki tepkinin sonucu olarak sosyal demokrat oyların milletvekili seçiminde Memleket Partisi ve TİP’e yönelebileceğine işaret etti.

Listedeki DEVA’lılar

CHP listesinden seçime giren DEVA Partililer şöyle:

* Adana 4’üncü sıra Sadullah Kısacık

* Ankara 1’inci bölge 4’üncü sıra Sadullah Ergin

* Ankara 2’nci bölge 2’nci sıra İdris Şahin

* Balıkesir 3’üncü sıra Burak Dalgın

* Diyarbakır 2’nci sıra Ali İhsan Merdanoğlu

* Elazığ 3’üncü sıra Ahmet Yıldız

* Erzurum 3’üncü sıra Celal Zonguldak

* Gaziantep 3’üncü sıra Ertuğrul Kaya

* Iğdır 1’inci sıra Yusuf Aslan

* İstanbul 1’inci bölge 7’nci sıra Elif Esen

* İstanbul 1’inci bölge 8’inci sıra Hasan Karal

* İstanbul 2’nci bölge 8’inci sıra Evrim Rızvanoğlu

* İstanbul 3’üncü bölge 10’uncu sıra Medeni Yılmaz

* İstanbul 3’üncü bölge 6’ncı sıra Mustafa Yeneroğlu

* İzmir 1’inci bölge 6’ncı sıra Seda Kaya Ösen

* Kahramanmaraş 2’nci sıra İrfan Karatutlu

* Kayseri 3’üncü sıra Burhan Bahadır Özsoy

* Manisa 4’üncü sıra Selma Aliye Kavaf

* Mersin 3’üncü sıra Mehmet Emin Ekmen

* Siirt 1’inci sıra Umut Dayanan

* Sivas 2’nci sıra Serdar İnce

* Şanlıurfa 3’üncü sıra Ahmet Tüysüz

* Tekirdağ 3’üncü sıra Cem Avşar

* Yozgat 3’üncü sıra İsmail Yılmaz

* Zonguldak 3’üncü sıra Doğa Şanlıoğlu







