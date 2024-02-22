Kazı çalışmasında toprak kayması: 1 işçi yaralandı

Muğla'nın Milas ilçesinde boş arazide meydana gelen Toprak kayması sonucu düşen kaya parçalarından dolayı arazide park halinde bulunan 48 U 4515 plakalı araçta maddi hasar meydana gelirken, arazi çevresindeki binalarda ise herhangi bir zarar oluşmadığı öğrenildi. İtfaiye ekipleri tarafından arazi çevresinde tedbir alınarak ilgili kurumların çalışma yapması beklendiği öğrenildi.