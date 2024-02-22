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Kazı çalışmasında toprak kayması: 1 işçi yaralandı

Tekirdağ Çorlu'da bir apartman önünde izolasyon çalışması yapıldığı esnada toprak kayması yaşandı. Olay sonrası çukura düşen işçi yaralandı. Çukurda mahsur kalan yaralı işçi, çevredeki vatandaşların yardımıyla çukurdan çıkarıldı. Yaralı H.B., olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

09:44 - 22/02/2024 Thursday
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Çalışma esnasında toprak kaydı: 1 işçi yaralı
Çalışma esnasında toprak kaydı: 1 işçi yaralı

Tekirdağ Çorlu'da bir apartman önünde izolasyon çalışması yapıldığı esnada toprak kayması yaşandı. Olay sonrası çukura düşen işçi yaralandı.

Olay, gündüz saatlerinde Rumeli Mahallesi Emirgan Caddesi üzerinde meydana geldi. Apartman otoparkına su sızdığı gerekçesiyle izolasyon çalışması başlatıldı. Kazı çalışması yapıldığı esnada toprak kayması meydana geldi. H.B. isimli işçi, yaklaşık 2 metre derinliğindeki çukura düştü.

Çukurda mahsur kalan yaralı işçi, çevredeki vatandaşların yardımıyla çukurdan çıkarıldı. Yaralı H.B., olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.



#Tekirdağ
#toprak kayması
#yaralı
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