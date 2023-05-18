Kazıdıkça FETÖ’cü çıkıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen kentlerde seçim yarışını önde tamamlamasının ardından afetzedelere yönelik yapılan skandal bir paylaşım daha ortaya çıktı. FETÖ'nün kapatılan Zirve Üniversitesi davasında 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası alan eski yabancı diller bölüm başkanı Şaban Çepik'in kızı Şerife Nur Çepik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve AK Partililere küfür ederek oy veren vatandaşlara ağza alınmayacak hakaretlerde bulundu. Deprem bölgesindeki vatandaşları Erdoğan'a oy verdikleri gerekçesiyle toplayıp yakmak istediğini söyleyen Şerife Nur Çepik, kendisine yanıt veren afetzedelere hakaret etmeyi sürdürdü.