Kazıdıkça FETÖ’cü çıkıyor

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İstanbul Terörle Mücadele Şubesi ekipleri 15 Temmuz darbe kalkışmasından önce kamuya yerleştirilen militanları tespit etti. Yapılan çalışmalarda aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 15 kişi gözaltına aldı. Yakalanan 2 kişinin mahrem imam olarak örgütte görev aldığı belirtildi.
MAHREM İMAMLAR YURT DIŞIDA
Örgüt üyelerince verilen ifadeler üzerine başlatılan soruşturma kapsamında, devlet kurumlarına sızan FETÖ’cülere ulaşıldı. Birçok ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda, örgütün talimatıyla devlet kurumlarına sızan muvazzaf 3 astsubay, 2 uzman çavuş, uzman erbaşın da aralarında bulunduğu 15 kişi yakalandı. Şüpheliler arasında 2 mahrem imam yer alırken, 1 mahrem imamın arandığı öğrenildi. Şüphelilerin sorgusu sürüyor.