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Kazıdıkça FETÖ’cü çıkıyor

FETÖ’yle mücadele kapsamında Ankesör soruşturmaları, örgüt üyelerinin deşifresinde önemli rol oynuyor. Bu kapsamda İstanbul Emniyeti’nce gerçekleştirilen soruşturmada yeni isimlere ulaşıldı. Yapılan çalışmalarda aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 15 kişi gözaltına aldı.

Haber Merkezi
04:00 . 18/05/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Arşiv.

Arşiv.

İstanbul Terörle Mücadele Şubesi ekipleri 15 Temmuz darbe kalkışmasından önce kamuya yerleştirilen militanları tespit etti. Yapılan çalışmalarda aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 15 kişi gözaltına aldı. Yakalanan 2 kişinin mahrem imam olarak örgütte görev aldığı belirtildi.

MAHREM İMAMLAR YURT DIŞIDA

Örgüt üyelerince verilen ifadeler üzerine başlatılan soruşturma kapsamında, devlet kurumlarına sızan FETÖ’cülere ulaşıldı. Birçok ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda, örgütün talimatıyla devlet kurumlarına sızan muvazzaf 3 astsubay, 2 uzman çavuş, uzman erbaşın da aralarında bulunduğu 15 kişi yakalandı. Şüpheliler arasında 2 mahrem imam yer alırken, 1 mahrem imamın arandığı öğrenildi. Şüphelilerin sorgusu sürüyor.


FETÖ hükümlüsü Şaban Çepik'in kızı Şerife Nur Çepik seçim sonucunu hazmedemeyince küfürler savurdu: Depremzedeleri toplayıp yakacakmış
FETÖ hükümlüsü Şaban Çepik'in kızı Şerife Nur Çepik seçim sonucunu hazmedemeyince küfürler savurdu: Depremzedeleri toplayıp yakacakmış

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen kentlerde seçim yarışını önde tamamlamasının ardından afetzedelere yönelik yapılan skandal bir paylaşım daha ortaya çıktı. FETÖ'nün kapatılan Zirve Üniversitesi davasında 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası alan eski yabancı diller bölüm başkanı Şaban Çepik'in kızı Şerife Nur Çepik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve AK Partililere küfür ederek oy veren vatandaşlara ağza alınmayacak hakaretlerde bulundu. Deprem bölgesindeki vatandaşları Erdoğan'a oy verdikleri gerekçesiyle toplayıp yakmak istediğini söyleyen Şerife Nur Çepik, kendisine yanıt veren afetzedelere hakaret etmeyi sürdürdü.


#FETÖ
#mahrem imam
#İstanbul Terörle Mücadele Şubesi
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