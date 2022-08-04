Keçiören'de her kuruş hizmete dönüşüyor

Keçiören Belediyesi ekipleri Kafkas Mahallesi’nin bazı sokaklarındaki bozuk ve yıpranmış yolları yenileyerek asfalt serim çalışması gerçekleştirdi. İlçedeki tüm mahallelerde eşit hizmet anlayışıyla çalışmalarını sürdürdüklerini söyleyen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “En pahalı hizmet asfalt serim hizmetidir. Asfaltın maliyeti dokuma halıdan da pahalıdır. Biz de vatandaşımızın her kuruşunu hizmete dönüştürüyoruz. İlçemizde bozuk, yıpranmış yol ve kaldırım bırakmıyoruz. Havaalanı gibi geniş ve kullanışlı yollar yapıyoruz. Mahallelerimizde yoğun mesai harcayarak sokaklarımızı ilçeye yakışır hale getiriyoruz” diye konuştu.

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