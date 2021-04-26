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Gündem Kelepçeyi görünce kaçmaya karar verdi
ANKARA

​Kelepçeyi görünce kaçmaya karar verdi

Kelepçeyi görünce kaçmaya karar verdi

FETÖ’cü eski general Serdar Atasoy’un gözaltına alındığı operasyonda firar eden ve Yunanistan’a kaçmak isterken yakalanan emekli Tuğgeneral Nuri Cankıymaz’dan akla ziyan ifade: Serdar Atasoy ve Celalettin Çoban’ın arkadan kelepçeli halleri beni çok rahatsız etti. Bu yüzden yurt dışına çıkmak için o bölgede bulunuyordum.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Kelepçeyi görünce kaçmaya karar verdi
Nuri Cankıymaz’ın 20 yıl hapsi isteniyor.

ABDULLAH SARİCA

FETÖ itirafçısı eski general Serdar Atasoy’un gözaltına alındığı operasyonda firar eden ve Yunanistan’a kaçmak isterken sınırda sahte kimlikle yakalanan emekli Tuğgeneral Nuri Cankıymaz hakkında FETÖ’den dava açıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, eski MSB Personel Daire Başkanı emekli Tuğgeneral Cankıymaz hakkında yürüttüğü FETÖ soruşturmasını tamamladı. 20 yıla kadar hapsi istenen iddianamede, Cankıymaz’ın FETÖ’nün mahrem imamlarıyla sabit ve operasyonel hatlar üzerinden birçok kez iletişim kurduğunun tespit edildiği belirtildi.

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LİSTEDE ADI VAR

  • 15 Haziran 2016’da Emniyet Muhabere Elektronik Şube Müdürlüğüne gönderilen mailde, Cankıymaz’ın ilk görev yerinde birlikte kaldığı ev arkadaşının FETÖ’cü olduğu, Cankıymaz’ın da örgüt üyesi olduğunun ihbar edildiği kaydedildi. Darbe girişimi sonrası sözde Yurtta Sulh Konseyi üyeleri Mehmet Partigöç ve Cemil Turhan’ın ofislerinde yapılan incelemede ele geçirilen evraklar arasında, Genelkurmay Muhabere Merkezinden gönderildiği anlaşılan “FETÖ ile iltisaklı olduğu değerlendirilen personel listesi” çıktığı, listede Cankıymaz’ın da adının bulunduğu bildirildi.

Yunanistan'a kaçarken yakalanan emekli Tuğgeneral Cankıymaz hakkında 20 yıl hapis istemi
GÜNDEM
Yunanistan'a kaçarken yakalanan emekli Tuğgeneral Cankıymaz hakkında 20 yıl hapis istemi

BÖYLE SAVUNDU

İddianamede, emekli Tuğgeneral Nuri Cankıymaz’ın ifadelerine de yer verildi. Yunanistan’a neden kaçmaya çalıştığı sorulan Cankıymaz, şunları söyledi: “Evime ve kayınvalidemin evine baskın tarzında girilmesi beni ve ailemi çok rahatsız etti. Benimle birlikte operasyonda yakalanan Serdar Atasoy ve Celalettin Çoban isimli şahısları basında gördüğüm arkadan kelepçeli hali ve bunun teşhir edilmesi beni çok rahatsız etti. Bu durumdan dolayı kaçakçılarla kurduğum irtibat sonucunda yurt dışına çıkmak için o bölgede bulunuyordum.”

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