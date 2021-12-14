CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 6 Aralık'ta, TBMM Bütçe Görüşmeleri için söz aldığı kürsüde, AK Parti sıralarına el hareketi yaptı.
GÜNDEM
Kılıçdaroğlu'ndan Meclis'i karıştıran el hareketi: Oturuma ara verildi
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, skandal gelişmeyi, "
Genel Başkanımız elini elinin sırtına vurmuştur. Sırtına yük bindirmek anlamındaki vücut dilidir." diyerek savundu.
GÜNDEM
Meclis'teki ahlak dışı harekete CHP arka çıktı: Elini elinin sırtına vurdu bu yük bindirmek anlamındaki vücut dilidir
"KONUŞURKEN HANGİ EL HAREKET YAPACAĞIM DEMEZSİNİZ"
Haber Global canlı yayınında, konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, konuşurken
'hangi el hareketinin yapılacağının öngörülemez olduğunu' belirtti.
OYNAT 00:28
Kılıçdaroğlu ahlak dışı el hareketini savundu: Konuşurken hangi hareketi yapacağınızı bilemezsiniz
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz hafta TBMM kürsüsünden yaptığı ahlak dışı el hareketine ilişkin, katıldığı canlı yayında açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu, konuşurken 'hangi el hareketinin yapılacağının öngörülemez olduğunu' savundu.
Sunucunun kendisine yönelttiği
"Eleştirileri kabul etmiyorsunuz, doğru anlıyorum değil mi?" sorusunu da yanıtlayan CHP lideri, "E yani" dedi.
OYNAT 01:28
Kılıçdaroğlu'ndan Meclis'i karıştıran el hareketi: Oturuma ara verildi
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM Bütçe Görüşmeleri için söz aldığı kürsüde, AK Parti sıralarına el hareketi yaptı. Ahlak dışı hareket sonrası, AK Parti'li vekillerden tepki gecikmedi. TBMM Başkanı Mustafa Şentop, görüntülerin incelenmesi için oturuma ara verdi.
OYNAT 00:37
Geçmişte başörtüsüne 'bez parçası' diyen Kılıçdaroğlu: En çok başörtülü kızlarla helalleşmek istiyorum hata yaptık
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, katıldığı canlı yayında, helalleşme çıkışına ilişkin konuştu. En çok başörtülü kızlarla helalleşmek istediğini ifade eden Kılıçdardoğlu, 'Hata yaptık. Başörtülü kızlar, üniversiteye giderken alınmadıklarında itiraz etmedik' diye konuştu. Kılıçdaroğlu, yıllar önce katıldığı bir programda ise başörtüsünü 'bir metrelik bez parçası' olarak tanımlamıştı.