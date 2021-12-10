Gündem Kemal Kılıçdaroğlu fındık üretimi olmayan Şanlıurfada konuştu Türkiyedeki fındığın yüzde 42sini Şanlıurfa üretir
ŞANLIURFA

Kemal Kılıçdaroğlu fındık üretimi olmayan Şanlıurfa'da konuştu: Türkiye'deki fındığın yüzde 42'sini Şanlıurfa üretir

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yine bir gafa imza attı. Şanlıurfa'da katıldığı programda konuşan Kılıçdaroğlu, "Türkiye'deki fındığın yüzde 42'sini Şanlıurfa üretir." ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğlu'nun bu sözleri sosyal medyada gündem oldu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Kemal Kılıçdaroğlu fındık üretimi olmayan Şanlıurfada konuştu: Türkiyedeki fındığın yüzde 42sini Şanlıurfa üretir
Kemal Kılıçdaroğlu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Şanlıurfa'da meslek odaları, muhtarlar ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle Mehmet Akif İnan Konferans Salonu'nda gerçekleştirdiği buluşmaya katılarak konuşma yaptı.

  • Önündeki kağıtta yer alan tarıma ilişkin verileri okuyan Kılıçdaroğlu, "Fındığın yüzde 42'sini tek başına Şanlıurfa üretir." dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan büyük gaf: Fındığın yüzde 42'sini Şanlıurfa üretir
OYNAT 00:34
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan büyük gaf: Fındığın yüzde 42'sini Şanlıurfa üretir
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Şanlıurfa'da STK temsilcileri ve muhtarlar ile toplantı düzenledi. Kılıçdaroğlu, burada yaptığı konuşmada büyük bir gafa imza atarak, 'Türkiye'deki fındığın yüzde 42'sini Şanlıurfa üretir' ifadelerini kullandı.

ŞANLIURFA İLK 25'TE BİLE DEĞİL

Kılıçdaroğlu'nun Türkiye'de fındık üretimi yapılan ilk 25 kent arasına bile giremeyen Şanlıurfa ile ilgili bu sözleri sosyal medyada gündem oldu.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Çiftçi Kayıt Sistemi'ne göre fındık üretimi yapılan ilk 25 kent şöyle:


Şanlıurfalılardan Kılıçdaroğlu'na tepki: Teröre destek veren adamın ne işi var burada?
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Şanlıurfalılardan Kılıçdaroğlu'na tepki: Teröre destek veren adamın ne işi var burada?
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Şanlıurfa ziyareti sırasında vatandaşın tepkisi sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girdi. Şanlıurfalı vatandaşın, Kılıçdaroğlu'nun kurmaylarına 'Teröre destek veren bir adamın ne işi var burada?' sözleriyle tepki gösterdi.

Vatandaşın tepkisi karşısında Kılıçdaroğlu'nun ekibinden bir partili, 'Utanmıyor musunuz köpekler' diyerek hakaretler savurdu.

Kılıçdaroğlu Urfalılara söz verdi: Elektriği bütün çiftçilere bedava vereceğiz
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Kılıçdaroğlu Urfalılara söz verdi: Elektriği bütün çiftçilere bedava vereceğiz
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Şanlıurfa'da STK temsilcileri ve muhtarlar ile toplantı düzenledi. Burada yaptığı konuşmada, Şanlıurfalı çiftçilere bedava elektrik sözü veren Kılıçdaroğlu, 'Bize Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığını verin, elektriği bütün çiftçilere bedava vereceğiz' dedi.

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