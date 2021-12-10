Kemal Kılıçdaroğlu fındık üretimi olmayan Şanlıurfa'da konuştu: Türkiye'deki fındığın yüzde 42'sini Şanlıurfa üretir

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Şanlıurfa'da meslek odaları, muhtarlar ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle Mehmet Akif İnan Konferans Salonu'nda gerçekleştirdiği buluşmaya katılarak konuşma yaptı.

Önündeki kağıtta yer alan tarıma ilişkin verileri okuyan Kılıçdaroğlu, "Fındığın yüzde 42'sini tek başına Şanlıurfa üretir." dedi.

ŞANLIURFA İLK 25'TE BİLE DEĞİL

Kılıçdaroğlu'nun Türkiye'de fındık üretimi yapılan ilk 25 kent arasına bile giremeyen Şanlıurfa ile ilgili bu sözleri sosyal medyada gündem oldu.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Çiftçi Kayıt Sistemi'ne göre fındık üretimi yapılan ilk 25 kent şöyle:





OYNAT 00:46 Şanlıurfalılardan Kılıçdaroğlu'na tepki: Teröre destek veren adamın ne işi var burada? CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Şanlıurfa ziyareti sırasında vatandaşın tepkisi sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girdi. Şanlıurfalı vatandaşın, Kılıçdaroğlu'nun kurmaylarına 'Teröre destek veren bir adamın ne işi var burada?' sözleriyle tepki gösterdi.



Vatandaşın tepkisi karşısında Kılıçdaroğlu'nun ekibinden bir partili, 'Utanmıyor musunuz köpekler' diyerek hakaretler savurdu. BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder