Gündem Kemal Kılıçdaroğlu HDPyi savundu Türkiye partisi olma iddiasındalar
POLİTİKA

Kemal Kılıçdaroğlu HDP’yi savundu: Türkiye partisi olma iddiasındalar

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kapatılması istemiyle hakkında dava açılan HDP'ye destek çıktı. HDP'nin Türkiye partisi olma iddiasının bulunduğunu savunan Kılıçdaroğlu, bunu önemsediklerini söyledi.

Haber Merkezi Diğer
Kemal Kılıçdaroğlu HDP’yi savundu: Türkiye partisi olma iddiasındalar
​Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı (CHP) Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet Gazetesi yazarı ve eski CHP vekili Mustafa Balbay'a konuştu.

HDP'ye destek verdi

Gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmede bulunan Kılıçdaroğlu, HDP'ye destek çıktı. HDP'nin Türkiye partisi olma iddiasında olduğunu savunan Kılıçdaroğlu, bunu önemsediklerini ve "herkes için önemli" olması gerektiği görüşünde bulundu.

HDP ile ittifak açıklaması

Önceki yerel seçimlerde ittifak yaptıkları HDP'nin önümüzdeki seçimlerde Millet İttifakı içinde olup olmayacağına ilişkin de "Gördüğüm kadarıyla HDP’nin Millet İttifakı içinde yer almak gibi bir gündemi yok. Belki de Türkiye İşçi Partisi’yle, EMEP’le ayrı bir birliktelik hedefleyecekler" dedi.

Faik Öztrak HDP mitinginde konuşma yapan CHP'li Tunç Soyer'e arka çıktı: Davete icabet etti
GÜNDEM
Faik Öztrak HDP mitinginde konuşma yapan CHP'li Tunç Soyer'e arka çıktı: Davete icabet etti

Kılıçdaroğlu’ndan HDP’yle ittifak açıklaması: HDP genel başkanı 'yapmayacağız' dedi
GÜNDEM
Kılıçdaroğlu’ndan HDP’yle ittifak açıklaması: HDP genel başkanı 'yapmayacağız' dedi

Kemal Kılıçdaroğlu: Önümüzdeki ilk seçimde dostlarımızla birlikte iktidar olacağız
OYNAT 00:29
Kemal Kılıçdaroğlu: Önümüzdeki ilk seçimde dostlarımızla birlikte iktidar olacağız
CHP'nin 37. Olağan Kurultayı'nda konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 'Önümüzdeki ilk seçimlerde doslarımızla birlikte iktidar olacağız' dedi.
Abone Ol Google News
Sır perdesi aralanıyor

Sır perdesi aralanıyor

​Türkiye'nin konuştuğu Büyükşen cinayetinde 24 gözaltı.
Her şey bir anda oldu

Her şey bir anda oldu

Su seviyesi aniden yükseldi: Böyle kurtarılmayı beklediler.
AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepeden İstanbullulara çifte müjde: Artık ücretsiz olacak

​Cumhurbaşkanı Erdoğan tarihi açıkladı hazırlıklar başladı

​Sağlık Bakanı Koca'dan delta varyantı açıklaması.

Mehmet Aydın 75 bin yılla yargılanıyor.

​MHP Genel Başkanı Bahçeli'den önemli mesajlar.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.