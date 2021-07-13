Kemal Kılıçdaroğlu HDP’yi savundu: Türkiye partisi olma iddiasındalar

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı (CHP) Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet Gazetesi yazarı ve eski CHP vekili Mustafa Balbay'a konuştu.

HDP'ye destek verdi

Gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmede bulunan Kılıçdaroğlu, HDP'ye destek çıktı. HDP'nin Türkiye partisi olma iddiasında olduğunu savunan Kılıçdaroğlu, bunu önemsediklerini ve "herkes için önemli" olması gerektiği görüşünde bulundu.

HDP ile ittifak açıklaması

Önceki yerel seçimlerde ittifak yaptıkları HDP'nin önümüzdeki seçimlerde Millet İttifakı içinde olup olmayacağına ilişkin de "Gördüğüm kadarıyla HDP’nin Millet İttifakı içinde yer almak gibi bir gündemi yok. Belki de Türkiye İşçi Partisi’yle, EMEP’le ayrı bir birliktelik hedefleyecekler" dedi.

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