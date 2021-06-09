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POLİTİKA

Kemal Kılıçdaroğlu: İktidara geldiğimizde Kanal İstanbul'u durduracağız

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kanal İstanbul Projesi'ni iktidara geldiklerinde durduracaklarını söyledi. Kılıçdaroğlu, "Kanal İstanbul Projesi'nde bulunan şirketlerin paralarını asla ödemeyeceğiz. Türkiye’de yatırım yapmalarının önünü keseceğiz" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Kemal Kılıçdaroğlu: İktidara geldiğimizde Kanal İstanbulu durduracağız
Kemal Kılıçdaroğlu

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, FOX TV yayınında gündemdeki konulara ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Kanal İstanbul'u durduracağız"

Kanal İstanbul Projesi hakkında konuşan Kılıçdaroğlu, iktidara gelmeleri halinde Kanal İstanbul Projesi'ni durduracaklarını ve projede bulunan şirketlerin paraları ödemeyeceklerini söyledi.

"Yatırım yapmalarını engelleyeceğiz"

Kılıçdaroğlu, "İktidara geldiğimizde Kanal İstanbul projesini durduracağız. Şirketlerin paralarını asla ödemeyeceğiz. Türkiye’de yatırım yapmalarının önünü keseceğiz. Ne demek Kanal İstanbul? Parayı yatırdığınız an zarar edeceksiniz. Türkiye'nin ne kazancı olacak bu projeden? Stratejik olarak ne kazancı olacak?" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu: İktidara geldiğimizde Kanal İstanbul'u durdurup krediyi ödemeyeceğiz para veren ülkeyle de aramıza mesafe koyacağız
OYNAT 00:34
Kılıçdaroğlu: İktidara geldiğimizde Kanal İstanbul'u durdurup krediyi ödemeyeceğiz para veren ülkeyle de aramıza mesafe koyacağız
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, FOX TV'de gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İktidara gelmeleri halinde Kanal İstanbul projelerini durduracaklarını belirten Kılıçdaroğlu, 'Parasını ödemeyeceğiz. Buna kredi veren ülkeyle de aramıza mesafe koyacağız' ifadelerini kullandı.
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