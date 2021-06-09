Kemal Kılıçdaroğlu: İktidara geldiğimizde Kanal İstanbul'u durduracağız

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, FOX TV yayınında gündemdeki konulara ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Kanal İstanbul'u durduracağız"

Kanal İstanbul Projesi hakkında konuşan Kılıçdaroğlu, iktidara gelmeleri halinde Kanal İstanbul Projesi'ni durduracaklarını ve projede bulunan şirketlerin paraları ödemeyeceklerini söyledi.

"Yatırım yapmalarını engelleyeceğiz"

Kılıçdaroğlu, "İktidara geldiğimizde Kanal İstanbul projesini durduracağız. Şirketlerin paralarını asla ödemeyeceğiz. Türkiye’de yatırım yapmalarının önünü keseceğiz. Ne demek Kanal İstanbul? Parayı yatırdığınız an zarar edeceksiniz. Türkiye'nin ne kazancı olacak bu projeden? Stratejik olarak ne kazancı olacak?" ifadelerini kullandı.