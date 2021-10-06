"Bu hükumet dünyanın en doğru işini bile yapsa bizim alkışlayacak halimiz yok" açıklamasını yapan CHP, Türkiye'nin dev projelerine bugüne kadar hep karşı çıktı.

YATIRIMLARA KARŞI ÇIKTI

İstanbul Havalimanı, Osmangazi Köprüsü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Avrasya Tüneli, Marmaray, Yusufeli Barajı, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve FSM Köprüsü gibi birçok eser, CHP’ye rağmen hayata geçirildi.

'KARŞI ÇIKMADIK' ÇIKIŞI

Ancak, Mersin'de Nakliyeciler Buluşmasında konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, şimdiye kadar hiçbir proje karşı çıkmadıklarını öne sürdü.

OYNAT 00:13 Kemal Kılıçdaroğlu: Köprü otoyol ve tünel yapımına karşı çıkmadım Türkiye'yi büyütecek ve kalkındıracak bütün yatırımlara karşı çıkan CHP'nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 'Niye yaptılar diye hiç sormadım' diyerek projelere karşı çıkmadığını savundu. Mersin'de Nakliyeciler Buluşması'nda konuşan Kılıçdaroğlu, “Otoyollar, köprüler ve tüneller yapıyorlar; gayet güzel. 'Niye yaptınız' diye hiç sormadım? İhtiyaç varsa yapılır' ifadelerini kullandı.

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"İHTİYAÇ VARSA YAPILIR"

Kılıçdaroğlu, "Otoyollar, köprüler ve tüneller yapıyorlar; gayet güzel. Niye yaptınız diye hiç sormadım? İhtiyaç varsa yapılır" ifadelerini kullandı.

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GÜNDEM CHP yatırım düşmanı