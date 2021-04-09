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ANKARA

CHP yatırım düşmanı ​

CHP yatırım düşmanı

'Yaptırmayız partisi' CHP, kalkınmanın önünde hep takoz oldu. İstanbul Havalimanı, Osmangazi Köprüsü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Avrasya Tüneli, Marmaray, Yusufeli Barajı, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, FSM Köprüsü, CHP’ye rağmen hayat buldu. Proje düşmanı CHP, Kanal İstanbul’da da en iyi bildiği işi yapıyor: Yaptırmayız...

Haber Merkezi Yeni Şafak
CHP yatırım düşmanı ​
CHP, ülke kalkınmasının ve Türkiye’yi daha da üst seviyelere çıkaracak projelerin önünde hep takoz oldu.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, “Siyasi hayatınızın tamamı bizim projelerimizi engellemeye çalışmakla geçti” diyerek tepki gösterdiği CHP’nin tarihi, büyük projeleri küçümseyen, engel olmaya çalışan söz ve eylemlerle dolu.

  • CHP, ülke kalkınmasına fayda sağlayacak adımların önünde en büyük set oldu. Hatta bunu, “Bu hükumet dünyanın en doğru işini bile yapsa bizim alkışlayacak halimiz yok” sözleriyle ilan etti. AK Parti bir yandan söz konusu CHP zihniyetiyle mücadele ederken bir yandan da dünyada yankı bulan projelerini tek tek hayata geçirdi.

AVRASYA TÜNELİ
AVRASYA TÜNELİ

2021 Kanal İstanbul yılı olacak
GÜNDEM
2021 Kanal İstanbul yılı olacak

EKONOMİ GÜÇLENDİ

CHP’nin engellemelerine rağmen hayata geçirilen projelerin de katkısıyla Türkiye dünyanın güçlü ekonomileri arasındaki yerini alırken, milli gelir 238 milyar dolardan 3 katlık bir artışla 717 milyar dolara yükseldi. İhracat 2002’deki 36 milyar dolar seviyesinden 170 milyar dolar seviyesine çıktı. Turizm geliri 2002’deki 12.4 milyar dolar seviyesinden 34.5 milyar dolara yükseldi. Ayrıca bu yükselişle birlikte eğitim, sağlık, adalet, güvenlik, tarım, savunma sanayi gibi alanlara önemli yatırımlar sağlandı.

Hedeflere yürüme vakti
GÜNDEM
Hedeflere yürüme vakti

CHP’DE DEĞİŞİKLİK YOK

  • Yine hem ulaşımda hem ticarette Türkiye’nin elini güçlendirecek bir proje olan Kanal İstanbul da CHP’nin hedefinde. Projeyle ilgili karalama kampanyası yürüten CHP, daha önceki projelerde olduğu gibi Kanal İstanbul’un hayata geçirilemeyeceğini savunuyor. Kanal İstanbul’a “ucube, cinayet” diyecek ve projede yer alanları tehdit edecek kadar da kara propagandayı ileriye taşıdı.

YAVUZ SULTAN SELİM KÖPRÜSÜ
YAVUZ SULTAN SELİM KÖPRÜSÜ

HER GÜZEL ŞEYE KARŞI

CHP daha önce de tam olarak aktif hale geldiğinde Avrupa’nın en büyük havalimanı olacak İstanbul Havalimanı’na karşı çıkmıştı. CHP’liler ihale sürecinin şeffaf yürütülmediğini ve havalimanının çevresel bir felakete neden olacağını ileri sürdü. Hatta iktidara geldiklerinde, 2020 yılında 23.4 milyon yolcu ile Avrupa’nın zirvesinde yer alan İstanbul Havalimanı’nı, kargo havalimanına dönüştüreceklerini bile söyledi.

Bu yola 94 ruhuyla çıktık
GÜNDEM
Bu yola 94 ruhuyla çıktık
  • CHP’nin karşı çıktığı mega projelerden bazıları şöyle: Kanal İstanbul, İstanbul Havalimanı, Osmangazi Köprüsü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Çanakkale Köprüsü, Avrasya Tüneli, Marmaray, Çamlıca Camii, yeni AKM binası, Yusufeli Barajı, Sabiha Gökçen Havalimanı, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, FSM Köprüsü.

OSMANGAZİ KÖPRÜSÜ
OSMANGAZİ KÖPRÜSÜ

Önce karşı çıktılar sonra büyük eser dediler

CHP’nin Kanal İstanbul ve diğer mega projeler karşısında takındığı tutum, hiç değişmeyen bir kalkınma karşıtlığına dayanıyor. Türkiye’nin ilk uçak fabrikasının kapatılmasında önemli rolü olan CHP, çok partili hayatın ilk Başbakanı Adnan Menderes’in neredeyse her projesine karşı çıktı. Menderes, Boğaz’a köprü kurma niyetini açıklar açıklamaz ilk karşı çıkan CHP oldu. İnönü’nün yıkılır diye karşı çıktığı köprünün açılışı kendi dönemine denk gelen Bülent Ecevit ise “büyük eser” ifadesini kullandı. İstanbul’da yeni caddelerin açılmasına, Menderes döneminde gündeme gelen GAP Projesi’ne, barajlara ve yollara ilk karşı çıkan yine CHP oldu.

Hedef 2071: Fotoğraflarla AK Parti 7'nci Olağan Büyük Kongresi
FOTOĞRAF 11
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Hedef 2071: Fotoğraflarla AK Parti 7'nci Olağan Büyük Kongresi
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin 7. Olağan Büyük kongresinde, "Uzunca bir süredir takip ettiğimiz rotamızın adı olan 2023 hedeflerimizi yeni bir başlangıç haline dönüştürerek, 21'inci yüzyılı ve ötesini kuşatacak büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa ediyoruz" dedi.

Özal da nasibini aldı

  • Sadece Adnan Menderes değil, Türkiye’nin kalkınmasında önemli izleri bulunan, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü gibi mega projelere imza atan 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal da CHP’nin takoz siyasetinden nasibini aldı. Özal, “Ben bir icraat yapacağım zaman sol kafaların yazdıklarına bakarım. Yarısının sesi çıkmıyor yarısının sesi çıkıyor ise o projeyi yeniler öyle yaparım. Eğer bütün solcular projeyi engellemek için yaygara yapıyorlar ise hiç kimseyi dinlemem o projeyi aynen yapar ve bitiririm çünkü o proje memleket için hayırlara vesiledir” demişti. Öte yandan, CHP’nin, engellemek için çırpındığı projeleri kendi projeleriymiş gibi sahiplenmesi de dikkati çekiyor. CHP’li Ekrem İmamoğlu, belediye başkanı seçilmeden önce karşı çıktığı AK Parti’nin projelerine kendi projeleriymiş gibi sahip çıktı.
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