Türkiye'ye muhalefet partisi

Boğaz’ı olası bir felaketten kurtaracak, ulaşım ve ticarette Türkiye’nin elini güçlendirecek Kanal İstanbul projesi için geri sayım başladı. 8 yıllık uzun bir çalışmanın ardından hazırlanan Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) Raporu kamuoyu ile paylaşıldı. Mega projenin yapım sürecine hız verilmesi CHP ve destekçisi çevreleri panikletti. Başta Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu olmak üzere ana muhalefet ve destekçileri ardı ardına yaptığı açıklamalarla projeyi durdurma çağrısı yaptı.

Ekrem İmamoğlu

HER PROJEYE KARŞI ÇIKTILAR

Ana muhalefet ve destekçisi olan zihniyetin Kanal İstanbul karşısında sergilediği refleks, 80 yıldır hiç değişmeyen bir kalkınma karşıtlığına dayanıyor. Türkiye’nin ilk uçak fabrikasının kapatılmasında önemli rolü olan CHP, çok partili hayatın ilk Başbakanı Adnan Menderes’in neredeyse her projesine karşı çıktı. Menderes Boğaz’a köprü kurma niyetini açıklar açıklamaz ilk karşı çıkan CHP oldu: Yıkılır… İstanbul’da yeni caddelerin açılmasına, Menderes döneminde gündeme gelen GAP projesine, barajlara ve yollara ilk karşı çıkan yine CHP oldu.

HER GÜZEL ŞEYE KARŞILAR

Adnan Menderes

27 Mayıs darbecilerinin astığı merhum Başbakan Adnan Menderes, yaptığı birçok konuşmada CHP’nin proje karşıtlığından muzdarip olduğunu ortaya koydu. Bir konuşmasında “CHP’nin öteden beri milletin kalkınmasına düşman olduğunu” ifade eden Menderes, tarihe şöyle not düştü: “Şimdiye kadar memleketin muvaffakiyetlerinden birisini dahi kale alıp bahsettiler mi? Türk milletinin zeka ve gayretinin mahsulü olan binbir eserden birisine bile başlarını çevirip baktılar mı? Milletin olan her güzel şeyden birisini dahi benimsemek faziletini gösterdiler mi? Hayır. Aksine olarak her muvaffakiyet bir felaket her güzel ve muhteşem eseri zarar diye göstermek için seneler ve senelerdir nasıl çırpındıklarını bilmiyor muyuz?”

MİLLET SİZDEN DAVACI OLACAK

Adnan Menderes imzalı belge

Başbakanlık arşivlerinden çıkan bir belge de Menderes’in, CHP’ye isyanını ortaya koydu. Yeni Şafak’ın ulaştığı belgede Menderes CHP’lilere böyle sesleniyor: “Muhterem Halk Partili arkadaşlarımız, hanginiz kendi intihap dairelerinizde, komşularınız veyahut da memleketin size uzak köşelerinde yapılmakta olan işlerin hangisine itirazınız vardır? Hangisine itirazınız vardır söyleyiniz. Bunların yapılmakta olduğu yerlerde oturanlar ve toptan Türk milleti sizin davacınız olacaktır. Bunları açık olarak ifade etmek lazım gelir. Van yoluna mı itiraz ediyorsunuz? İstanbul limanına mı itiraz ediyorsunuz? Çimento fabrikalarına mı itiraz ediyorsunuz? Hangisini rantabl bulmuyorsunuz, hangisini hesapsız buluyorsunuz? Allah aşkına, millet huzurunda söyleyin bilelim. Bunlar yapılırken herkes memnun hatta yapılsın deniyor….”

İşte CHP'NİN KARŞI ÇIKTIĞI PROJELER

Kanal İstanbul

***

İstanbul Havalimanı

* Osmangazi Köprüsü

* Marmaray

* Avrasya Tüneli

* Yavuz Sultan Selim Köprüsü

* Çanakkale Köprüsü

* Çamlıca Camisi

* Yeni AKM binası

* Yusufeli Barajı

* 15 Temmuz Şehitler Köprüsü

* FSM Köprüsü





Karşı çıkmadıkları proje yok!

CHP ve destekçisi çevrelerin 80 yıllık tarihi milli kalkınma projelerine itirazlarla dolu. Köprüler, barajlar, havaalanları, elektrik santralleri hep CHP’nin kara listesine girdi. İşte CHP’nin karşı çıktığı mega projelerden sadece birkaçı:

CADDELER: 1957 seçimlerinden sonra İstanbul’daki imar çalışmalarına hız veren Başbakanı Adnan Menderes, Barbaros Bulvarı, Büyükdere Caddesi, Vatan Caddesi, Millet Caddesi ve Edirne Asfaltını açtı. CHP, Vatan Caddesi’nin genişliğine “Uçak mı indireceksiniz?” diye karşı çıktı.

1957 seçimlerinden sonra İstanbul’daki imar çalışmalarına hız veren Başbakanı Adnan Menderes, Barbaros Bulvarı, Büyükdere Caddesi, Vatan Caddesi, Millet Caddesi ve Edirne Asfaltını açtı. CHP, Vatan Caddesi’nin genişliğine “Uçak mı indireceksiniz?” diye karşı çıktı. KÖPRÜLER: Atatürk’ün talimatıyla başlayan Boğaz’a asma köprü çalışması yine CHP’nin muhalefetine takıldı. Menderes, İstanbul Boğazı’na ilk köprüyü yapmak için çalışmaya başladığında, İsmet İnönü ‘yıkılır’ diyerek karşı çıktı. CHP liderliğini devralan Bülent Ecevit de “Hiç gereği yokken İstanbul’a asma köprü yapıyorlar. Bu köprüden mutlu azınlık, zenginler geçecektir” diyerek muhalefetini ortaya koydu. Turgut Özal tarafından yapılan Fatih Sultan Mehmet Köprüsü de Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan Yavuz Sultan Selim Köprüsü de CHP’nin şiddetle karşı çıktığı projeler arasındaydı.

Atatürk’ün talimatıyla başlayan Boğaz’a asma köprü çalışması yine CHP’nin muhalefetine takıldı. Menderes, İstanbul Boğazı’na ilk köprüyü yapmak için çalışmaya başladığında, İsmet İnönü ‘yıkılır’ diyerek karşı çıktı. CHP liderliğini devralan Bülent Ecevit de “Hiç gereği yokken İstanbul’a asma köprü yapıyorlar. Bu köprüden mutlu azınlık, zenginler geçecektir” diyerek muhalefetini ortaya koydu. Turgut Özal tarafından yapılan Fatih Sultan Mehmet Köprüsü de Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan Yavuz Sultan Selim Köprüsü de CHP’nin şiddetle karşı çıktığı projeler arasındaydı. GAP PROJESİ: Bugün Güneydoğu Anadolu bölgesinin belkemiği olan GAP projesi de CHP’nin karşı çıktığı projeler arasındaydı. Keban Barajı’nın temeli CHP lideri Ecevit “Kurbağalara göl yapıyorsunuz” demişti.

Bugün Güneydoğu Anadolu bölgesinin belkemiği olan GAP projesi de CHP’nin karşı çıktığı projeler arasındaydı. Keban Barajı’nın temeli CHP lideri Ecevit “Kurbağalara göl yapıyorsunuz” demişti. HAVAALANLARI: Her il’e havaalanı projesine de CHP tarafından değişik gerekçelerle karşı çıkıldı. Ancak, en çok akılda kalanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu 2001’de açılan Sabiha Gökçen Havalimanı’na verdiği tepki oldu. Kılıçdaroğlu, “Uçak iniyor mu? Hayır. Peki uçağın inmediği yere havalimanı yapan başka bir ülke gördünüz mü siz? Bu ne demek biliyor musunuz arkadaşlar? Tuz Gölü’ne alabalık tesisi yapmaya benzer” ifadeleri ile karşı çıktı. Oysa havalimanı sadece geçen Kurban Bayramı arife gününde ağırladığı 119 bin 73 yolcu ile 2019 yılının günlük yolcu rekorunu kırdı.

Her il’e havaalanı projesine de CHP tarafından değişik gerekçelerle karşı çıkıldı. Ancak, en çok akılda kalanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu 2001’de açılan Sabiha Gökçen Havalimanı’na verdiği tepki oldu. Kılıçdaroğlu, “Uçak iniyor mu? Hayır. Peki uçağın inmediği yere havalimanı yapan başka bir ülke gördünüz mü siz? Bu ne demek biliyor musunuz arkadaşlar? Tuz Gölü’ne alabalık tesisi yapmaya benzer” ifadeleri ile karşı çıktı. Oysa havalimanı sadece geçen Kurban Bayramı arife gününde ağırladığı 119 bin 73 yolcu ile 2019 yılının günlük yolcu rekorunu kırdı. MARMARAY VE AVRASYA TÜNELİ: Marmaray ve Avrasya Tüneli de, CHP karşıtlığından nasibini aldı. CHP her iki projeye de “güvenlik” ve “çevre” gibi gerekçelerle karşı çıktı.

Marmaray ve Avrasya Tüneli de, CHP karşıtlığından nasibini aldı. CHP her iki projeye de “güvenlik” ve “çevre” gibi gerekçelerle karşı çıktı. ÇAMLICA CAMİ: CHP’nin proje karşıtlığı camileri bile içine aldı. Çamlıca Camii’na karşı çıkan CHP’nin bahanesi ise “İstanbul’un simgesi bellidir. Koca Sinan’a haksızlık yapılıyor” oldu.

CHP’nin proje karşıtlığı camileri bile içine aldı. Çamlıca Camii’na karşı çıkan CHP’nin bahanesi ise “İstanbul’un simgesi bellidir. Koca Sinan’a haksızlık yapılıyor” oldu. OSMANGAZİ KÖPRÜSÜ: İstanbul’la izmir arasını 1,5 saat kısaltan Osmangazi Köprüsü hala ana muhalefetin hedefinde.

Gezi Parkı eylemleri

CHP’nin proje karşıtlığı 2013 yılındaki Gezi ayaklanmasında bir kez daha tescillenmişti. Bugün CHP’nin yönetiminde olan ve kentilerine Taksim Dayanışma Polatformu adını veren Gezi elebaşları ilk olarak 6 Haziran’da dönemin Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç ile İstanbul’da bir araya geldi. Ancak görüşmeden bir sonuç çıkmadı. Olaylar dinmek bilmeyince bu kez dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan 13 Haziran’da Gezicileri kabul etti. Türkiye yakıp yıkan Gezi elebaşları her iki görüşmede şu talepleri ile Türkiye’ye çağ atlatacak projelere karşı olduğunu açıkça ortaya koydu:

* Gezi Parkı’na Topçu Kışlası projesi dursun

* AKM’nin yıkımından ve yeniden inşasından vazgeçilsin

* 3. Köprü yapılmasın

* Yeni havalimanı projesi askıya alınsın

* Kanal İstanbul projesi iptal edilsin

CHP statükocu eşraf partisidir

Turgut Özal

Sadece Adnan Menderes değil, Türkiye’nin kalkınmasında önemli izleri bulunan, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü gibi mega projelere imza atan 8.Cumhurbaşkanı Turgut Özal da CHP’yi bir çok kez millete şikayet etti. Özal’ın konuşmalarında satır başları: “Türkiye’nin gelişmesini, büyümesini, değişmesini dışarıda istemeyenler vardır ve o dışarıda istemeyenler içerideki bu değişikliğe karşı olanlara da el uzatacaklardır. Demokrat Parti bu büyük değişikliği yaptı, ben açık söylüyorum. Esas statükoyu değiştiren partilerden biri Demokrat Partidir.”

HİÇBİR ŞEY BİLMEZLER

“Liderlerinden şundan bundan dolayı değil. Halk istiyordu onlar da halka uydular. Halk Partisi hala statükocu partidir. Değişmez bakmayın sosyal demokrat demesine. Onların sosyal demokratlığı da yoktur. Onlar statükoyu muhafaza eden eşraf partisidir. Vaktiyle o şekil kurulmuştur. O huyları hiç bir zaman değişmez. Onlar kendilerini allame-i cihan zannederler. Her şeyi bildiklerini zannederler hiçbir şey bilmezler.”

SOL KARŞI ÇIKARSA MEMLEKETİN HAYRINADIR

“Ben bir icraat yapacağım zaman sol kafaların yazdıklarına bakarım, eğer hiç sesleri çıkmıyorsa o projeyi yapmam rafa kaldırırım. Yarısının sesi çıkmıyor yarısının sesi çıkıyor ise o projeyi yeniler öyle yaparım. Eğer bütün solcular projeyi engellemek için yaygara yapıyorlar ise hiç kimseyi dinlemem o projeyi aynen yapar ve bitiririm çünkü o proje memleket için hayırlara vesiledir.”