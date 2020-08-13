Eski Başbakanlardan Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın kardeşi Kemalettin Erbakan vefat etti.

Fatih'teki evinde yaşlılıktan kaynaklı sebeplerle 92 yaşında vefat eden Erbakan'ın cenazesi bugün öğle vakti Fatih Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından, Merkez Efendi'deki aile kabristanına defnedilecek. Kemalettin Erbakan'ın ölüm haberini Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı ve yeğeni Fatih Erbakan duyurdu. Fatih Erbakan Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Erbakan Hocamız'ın Kıymetli Kardeşi Değerli Amca'mız Kemalettin Erbakan vefat etmiştir. Cenab-ı Allah rahmet eylesin. Rabbimiz kendisini hayatı boyunca her zaman beraber olduğu Erbakan Hocamız'la birlikte Peygamber Efendimiz'e komşu eylesin" ifadelerini kullandı. Diş hekimi olan Kemalettin Erbakan, 1950’lerden itibaren İstanbul’da Milli Görüş hareketinde yer aldı. Kemalettin Erbakan’ın, Necmettin Erbakan’ın hatıralarını anlattığı, "Etraftakiler" adlı bir de kitabı bulunuyor.