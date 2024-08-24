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Kendi evimiz gibi yaptık

6 Şubat depremlerinden sonra Baykar’ın Adıyaman’da inşaatına başladığı 19 bloktan oluşan 349 daire hak sahiplerine teslim edildi. Proje Müdürü Cem Öner, projeye başlarken Selçuk Bayraktar’ın “Kendi evleriniz nasılsa bu evleri o şekilde yapın” dediğini söyledi: Biz de bu talimat ile depremzede kardeşlerimizin güven içinde yaşayacağı konutlar inşa ettik.

Neslihan Önder
04:00 - 24/08/2024 Cumartesi
Güncelleme: 02:14 - 24/08/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
Cem Öner
Cem Öner

Türkiye’nin yerli ve milli savunma sanayii öncüsü Baykar, 6 Şubat depremlerinden sonra sosyal sorumluluk projeleri kapsamında Adıyaman, Hatay ve Kahramanmaraş’ta 1012 konutun inşaatına başladı. Bu kapsamda Adıyaman’ın Örenli Mahallesi’nde 48 bin 132 metrekare alan üzerine 19 bloklu 349 daire inşa edildi. Biten 349 konutun kura çekimi yapılıp hak sahiplerine anahtarları teslim edildi. Daireleri alan depremzedeler evlerine taşınmaya başladı.

KALIP TÜNEL VE 4 KAT

Baykar Deprem Konutları Projesi Adıyaman ve Kahramanmaraş Proje Müdürü Cem Öner, binaların kalıp tünel sistemiyle ve 3-4 katlı olarak tasarlandığı bilgisini verdi. Vatandaşların huzuru ve mutluluğu için sosyal ve spor alanlarının, çocuk parklarının bulunduğu, peyzaj düzenlemelerinin özenle yapıldığı bir projeyi tamamladıklarını kaydeden Öner, “Kuralar çekilmeden önce vatandaşlarımız teveccüh göstererek buralara yerleşmek istediklerini söylüyorlardı” dedi.

GECE GÜNDÜZ MESAİ

400 kişilik ekiple gece-gündüz, bayram-tatil demeden çalışıp evleri tamamladıklarını anlatan Öner, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ve Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar’ın, projenin her adımını takip ettiğini söyledi: “Projemize başlarken Selçuk Bey bizlere ‘Kendi evleriniz nasılsa bu evleri de o şekilde yapın’ talimatı verdi. Biz de bu talimat ile depremzede kardeşlerimizin huzur ve güven içinde yaşayacağı konutlar inşa ettik.”

1,5 yıl sonra huzurla uyudum

Baykar deprem konutlarına yerleşen Karakuş ailesi, yeni evinin kapılarını Yeni Şafak’a açtı. 3 gün önce evine yerleşen Mukaddes Karakuş, 1,5 yılın ardından ilk kez rahat ve huzurlu bir uyku uyuduğunu söyledi: “Depremden sonra AFAD başta olmak üzere devlet kurumlarımız büyük emek harcadı. Allah devletimizden razı olsun. Yani konteyner verdiklerinde, o dönem sanki bize lüks bir daire verilmiş gibi hissettik. Bizimle çok iyi ilgilendiler.”



#Deprem Bölgesi
#Depremzede
#Adıyaman
#Baykar
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