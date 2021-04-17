Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Gündem Kendi krizlerini Ankaraya taşıyorlar
ANKARA AVRUPA

​Kendi krizlerini Ankara'ya taşıyorlar

Kendi krizlerini Ankara'ya taşıyorlar

Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile Dışişleri Bakanı Dendias’ın “Türkiye politikası”ndaki anlaşmazlığı Ankara’ya kriz olarak geldi. Türkiye düşmanı Nikos Dendias, Akdeniz ve Ayasofya konusunda provokasyon yapınca Çavuşoğlu cevap vermek zorunda kalmıştı. Yunan basını ise dün “kışkırtma” talimatını Dendias’a Miçotakis’in verdiğini iddia etti. AB Konseyi Başkanı Michel ile AB Komisyonu Başkanı Leyen’in protokol krizi de geçen hafta Ankara’ya taşınmıştı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Kendi krizlerini Ankaraya taşıyorlar
Kiryakos Miçotakis - Nikos Dendias

Avrupalı siyasetçilerin, aralarındaki rekabeti ve çekişmeyi Ankara’ya taşıması modaya dönüştü. Son olarak Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Ankara’da diplomatik bir provokasyona imza attı.

  • AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, aralarındaki rekabeti, 6 Nisan’da Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edildikleri görüşmeye taşıdılar. Önceki gün de Yunan Bakan Dendias ülkesindeki rekabeti Ankara’ya taşıdı. İlişkilerde diyalog zeminini sağlamlaştırmayı hedefleyen iki ülke dışişleri bakanlarının Ankara buluşması, Türkiye düşmanı Dendias’ın beklenmedik şekilde, nezaket sınırlarını aşarak ve diplomatik teamülleri alt üst eden kışkırtıcı çıkışıyla gölgelendi.

Çavuşoğlu haddini bildirdi: Daha yumuşak da olamazdı
GÜNDEM
Çavuşoğlu haddini bildirdi: Daha yumuşak da olamazdı

GÖRÜLMEMİŞ BİR NEZAKETSİZLİK

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Yunan mevkidaşı Dendias’ın gerek önceki günkü görüşme öncesinde yapılan planlamalar gerekse görüşmeler sırasında “yeni süreç” ve “pozitif gündem” mesajıyla çıkılması benimsendi. Pozitif havanın zedelenmemesi için toplantıda soru alınmaması da kararlaştırıldı. Ancak tüm bu planlamalara karşın Yunanistan Dışişleri Bakanı basın toplantısında kışkırtıcı ifadeler kullandı. Dendias’ın kapalı kapılar ardındaki atmosferden çok farklı bir dil kullandığı basın açıklaması Türk diplomatları da hayrete düşürdü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sayın bakanımız Dendias'a haddini bildirdi
OYNAT 00:59
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sayın bakanımız Dendias'a haddini bildirdi
Cuma namazı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın dün Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğluyla düzenlediği basın toplantısında Türkiye'ye yönelik kullandığı skandal ifadelere sert tepki gösterdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Dendias ile Dışişleri Bakanımızın yaptıkları görüşmede maalesef iş çok farklı bir zemine kaydı. Dendias'ın bu davranışları karşısında ona haddini bildirdi. Daha yumuşak da olamazdı. Zaten millet olarak ülke olarak bize yakışmazdı' ifadelerini kullandı.

MİÇOTAKİS’İ ZORA SOKTU

  • Ancak siyasi kariyerinde şahin görüntüsü çizen Dendias, diplomatik teamülleri hiçe sayarak, Yunan kamuoyuna mesaj vermeyi seçti. Yunanistan’da Başbakan Kiryakos Miçotakis’in rakibi olarak gösterilmeye başlanan Dendias’ın bu çıkışının planlı olduğu sanılıyor. Dendias, şahin görüntüsüyle Yunanlılara mesaj verirken, rakip olarak gördüğü Miçotakis’i zor duruma düşürdü. Zira Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Miçotakis’in önümüzdeki en uygun dönemde buluşması ayarlanmıştı.

YUNAN BASINININ TALİMAT İDDİASI

Yunan basını ise dün “kışkırtma” talimatını Dendias’a Miçotakis’in verdiğini iddia etti. Öte yandan Yunanistan Dışişleri Bakanlığı iki ülke ilişkilerine yönelik bir açıklamada bulundu. Açıklamada, “Mitçotakis hükümetinin pozitif bir ajanda için çok açık bir iradesi bulunuyor. İki ülke arasında bazı görüş ayrılıkları vardı bazı görüş ayrılıkları da hala sürüyor” ifadeleri yer aldı. Ayrıca Yunanistan’ın Türkiye ile olan ilişkilerinde özellikle ekonomi olmak üzere ‘bir dizi işbirliği’ için açık kapı bırakıldı.

Abone Ol Google News
​Yazın nasıl denize gireceğiz

​'Yazın nasıl denize gireceğiz'

Antalya sahili balon balığı kaynıyor.
Trabzonda ikinci perde

Trabzon'da ikinci perde

​Trabzonspor Süper Lig'de Hatayspor'u ağırlıyor.
Yerli ve milli imkanlarla geliştirildi

Modernize çekili top sistemlerinin TSK'ye teslimatları sürüyor.

​Hasankeyf-2 köprüsü açılıyor.

Turgut Özal'ın mezarı başında İnfitar Suresi'ni okudu.

​Meteoroloji hava tahminlerini açıkladı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.