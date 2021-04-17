​Kendi krizlerini Ankara'ya taşıyorlar

Avrupalı siyasetçilerin, aralarındaki rekabeti ve çekişmeyi Ankara’ya taşıması modaya dönüştü. Son olarak Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Ankara’da diplomatik bir provokasyona imza attı.

AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, aralarındaki rekabeti, 6 Nisan’da Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edildikleri görüşmeye taşıdılar. Önceki gün de Yunan Bakan Dendias ülkesindeki rekabeti Ankara’ya taşıdı. İlişkilerde diyalog zeminini sağlamlaştırmayı hedefleyen iki ülke dışişleri bakanlarının Ankara buluşması, Türkiye düşmanı Dendias’ın beklenmedik şekilde, nezaket sınırlarını aşarak ve diplomatik teamülleri alt üst eden kışkırtıcı çıkışıyla gölgelendi.

GÜNDEM Çavuşoğlu haddini bildirdi: Daha yumuşak da olamazdı

GÖRÜLMEMİŞ BİR NEZAKETSİZLİK

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Yunan mevkidaşı Dendias’ın gerek önceki günkü görüşme öncesinde yapılan planlamalar gerekse görüşmeler sırasında “yeni süreç” ve “pozitif gündem” mesajıyla çıkılması benimsendi. Pozitif havanın zedelenmemesi için toplantıda soru alınmaması da kararlaştırıldı. Ancak tüm bu planlamalara karşın Yunanistan Dışişleri Bakanı basın toplantısında kışkırtıcı ifadeler kullandı. Dendias’ın kapalı kapılar ardındaki atmosferden çok farklı bir dil kullandığı basın açıklaması Türk diplomatları da hayrete düşürdü.

OYNAT 00:59 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sayın bakanımız Dendias'a haddini bildirdi Cuma namazı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın dün Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğluyla düzenlediği basın toplantısında Türkiye'ye yönelik kullandığı skandal ifadelere sert tepki gösterdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Dendias ile Dışişleri Bakanımızın yaptıkları görüşmede maalesef iş çok farklı bir zemine kaydı. Dendias'ın bu davranışları karşısında ona haddini bildirdi. Daha yumuşak da olamazdı. Zaten millet olarak ülke olarak bize yakışmazdı' ifadelerini kullandı. BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

REKLAM

MİÇOTAKİS’İ ZORA SOKTU

Ancak siyasi kariyerinde şahin görüntüsü çizen Dendias, diplomatik teamülleri hiçe sayarak, Yunan kamuoyuna mesaj vermeyi seçti. Yunanistan’da Başbakan Kiryakos Miçotakis’in rakibi olarak gösterilmeye başlanan Dendias’ın bu çıkışının planlı olduğu sanılıyor. Dendias, şahin görüntüsüyle Yunanlılara mesaj verirken, rakip olarak gördüğü Miçotakis’i zor duruma düşürdü. Zira Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Miçotakis’in önümüzdeki en uygun dönemde buluşması ayarlanmıştı.

YUNAN BASINININ TALİMAT İDDİASI

Yunan basını ise dün “kışkırtma” talimatını Dendias’a Miçotakis’in verdiğini iddia etti. Öte yandan Yunanistan Dışişleri Bakanlığı iki ülke ilişkilerine yönelik bir açıklamada bulundu. Açıklamada, “Mitçotakis hükümetinin pozitif bir ajanda için çok açık bir iradesi bulunuyor. İki ülke arasında bazı görüş ayrılıkları vardı bazı görüş ayrılıkları da hala sürüyor” ifadeleri yer aldı. Ayrıca Yunanistan’ın Türkiye ile olan ilişkilerinde özellikle ekonomi olmak üzere ‘bir dizi işbirliği’ için açık kapı bırakıldı.