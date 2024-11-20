Kendi medyasını kuruyor

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kendisine yakın sermaye üzerinden medya yapılanmasını güçlendirmek istediği ortaya çıktı. Flash TV'nin, Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu tarafından satın alınması için İmamoğlu'nun devreye girdiği iddia edildi. İmamoğlu'nun yine Nefes Medya Grubu adı altında kurulacak Nefes gazetesi, Son Dakika TV ile bu yayınların internet sitelerini de dolaylı yoldan desteklemek istediği bildirildi.
İddiaya göre, Halk TV, Türkiye'nin en eski televizyon kanallarından olan Flash Haber TV'yi de bünyesine katacak. Bu çerçevede, Flash Türk ve Flash Spor adında iki yeni kanalın da kurulması için çalışmalara başlandı. Gazeteci Soner Yalçın'ın denetiminde kurulacak olan Nefes gazetesinin yanı sıra Son Dakika TV de 5 Aralık'ta yayın hayatına girecek.
Medyadaki bu yeni oluşumun Cumhurbaşkanlığı adaylığı için 7 bölgede, Ankara ve İstanbul'da örgütlenme çalışmalarını sürdüren İmamoğlu'nun bu girişimi medyadaki tahkimatını güçlendirmek için atılan adımlar olarak değerlendiriliyor. İmamoğlu'nun son dönemde 2016'da kapanan Radikal gazetesinin de isim hakkını kendine yakın bir iş insanına aldırarak yeni bir süreç daha başlatmak istediği öğrenildi.