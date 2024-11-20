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Kendi medyasını kuruyor

Kendi medyasını kuruyor

04:0020/11/2024, الأربعاء
G: 20/11/2024, الأربعاء
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Ekrem İmamoğlu
Ekrem İmamoğlu

İBB Başkanı İmamoğlu’nun, kendisine yakın bir medya oluşturmak için düğmeye bastığı iddia edildi. Nefes gazetesi ile Son Dakika TV isimli yayın mecraları kurulacağı ve kapanan Radikal gazetesinin yeniden açılacağı iddialar arasında.

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kendisine yakın sermaye üzerinden medya yapılanmasını güçlendirmek istediği ortaya çıktı. Flash TV'nin, Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu tarafından satın alınması için İmamoğlu'nun devreye girdiği iddia edildi. İmamoğlu'nun yine Nefes Medya Grubu adı altında kurulacak Nefes gazetesi, Son Dakika TV ile bu yayınların internet sitelerini de dolaylı yoldan desteklemek istediği bildirildi.


NEFES VE SON DAKİKA TV YOLDA

İddiaya göre, Halk TV, Türkiye'nin en eski televizyon kanallarından olan Flash Haber TV'yi de bünyesine katacak. Bu çerçevede, Flash Türk ve Flash Spor adında iki yeni kanalın da kurulması için çalışmalara başlandı. Gazeteci Soner Yalçın'ın denetiminde kurulacak olan Nefes gazetesinin yanı sıra Son Dakika TV de 5 Aralık'ta yayın hayatına girecek.


RADİKAL’İ TEKRAR AÇABİLİR

Medyadaki bu yeni oluşumun Cumhurbaşkanlığı adaylığı için 7 bölgede, Ankara ve İstanbul'da örgütlenme çalışmalarını sürdüren İmamoğlu'nun bu girişimi medyadaki tahkimatını güçlendirmek için atılan adımlar olarak değerlendiriliyor. İmamoğlu'nun son dönemde 2016'da kapanan Radikal gazetesinin de isim hakkını kendine yakın bir iş insanına aldırarak yeni bir süreç daha başlatmak istediği öğrenildi.


İmamoğlu’nun başkent turları

  • İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde CHP grup başkan vekilleriyle daha sonra da Genel Başkan Özgür Özel ile bir araya gelecek. İmamoğlu, en son 5 Kasım'da, DEM Partili belediyelere kayyum atanmasına tepki olarak 6'lı Masa'daki ortaklar ile görüştü. İBB Başkanı'nın bu seferki gerekçesinin 'kayyum' atamaları olduğu öğrenildi. Edinilen bilgiye göre; İmamoğlu, TBMM'deki görüşmede, Türkiye Belediyeler Birliği'nin (TBB) kayyumlarla ilgili hazırladığı çalışmayı gündeme getirecek. İmamoğlu, ardından CHP Genel Merkezi’nde Genel Başkan Özgür Özel ile bir görüşme gerçekleştirecek. İmamoğlu, Özel'e de Türkiye Belediyeler Birliği'nin kayyumlarla ilgili çalışmasını sunacak.



#Ekrem İmamoğlu
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