Kendi medyasını kuruyor

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde CHP grup başkan vekilleriyle daha sonra da Genel Başkan Özgür Özel ile bir araya gelecek. İmamoğlu, en son 5 Kasım'da, DEM Partili belediyelere kayyum atanmasına tepki olarak 6'lı Masa'daki ortaklar ile görüştü. İBB Başkanı'nın bu seferki gerekçesinin 'kayyum' atamaları olduğu öğrenildi. Edinilen bilgiye göre; İmamoğlu, TBMM'deki görüşmede, Türkiye Belediyeler Birliği'nin (TBB) kayyumlarla ilgili hazırladığı çalışmayı gündeme getirecek. İmamoğlu, ardından CHP Genel Merkezi’nde Genel Başkan Özgür Özel ile bir görüşme gerçekleştirecek. İmamoğlu, Özel'e de Türkiye Belediyeler Birliği'nin kayyumlarla ilgili çalışmasını sunacak.