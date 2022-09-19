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POLİTİKA

Kendi sözlerinin yer aldığı afişler Kılıçdaroğlu'nu rahatsız etti: Yurttaşların kalbi kırılıyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Elazığ ziyaretinde kendi sözlerinin yer aldığı afişlerle karşılandı. Afişler arasından Selahattin Demirtaş ile ilgili olanın önüne geçen Kılıçdaroğlu, "Yurttaşlarımızın kırılan kalplerinin ne olacağını kimse düşünmüyor." ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Kendi sözlerinin yer aldığı afişler Kılıçdaroğlunu rahatsız etti: Yurttaşların kalbi kırılıyor
​Kendi sözlerinin yer aldığı afişler Kılıçdaroğlu'nu rahatsız etti: Yurttaşların kalbi kırılıyor.

Elazığ'a ziyarette bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, için şehrin dört bir yanına afişler asıldı.

CHP Lideri'ne kendisinin ve bazı partililerin kullandığı, 'İHA ve SİHA üretimi duracak', 'HDP'ye bakanlık verilebilir', 'Türkiye maalesef Azerbaycan'a yardım ediyor', 'Selahattin Demirtaş'ın göğsüne şeref madalyası takacağım' şeklindeki ifadeler hatırlatıldı.

Söz konusu afişlerde "Kılıçdaroğlu buna cevap verebilir mi?" diye soruldu.

DEMİRTAŞ AFİŞİNİN ÖNÜNE GEÇTİ

Akşam saatlerinde gelişmelere ilişkin sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan CHP Lideri, terör soruşturmaları kapsamında tutuklu bulunan ittifak ortakları HDP'nin eski Eş Başkanı Selahattin Demirtaş için hazırlanan afişin önüne geçerek, "Biz barışacağız" dedi.

AFİŞLER KALP KIRIYORMUŞ

Kılıçdaroğlu, paylaşımında, söz konusu afişlerin kalp kırdığını öne sürüp, "Biz barışacağız. Vallahi de billahi de barışacağız! İnadına can cana, yan yana olacağız. Başaracağız biz bunu. Bize nasip olacak göreceksiniz. İnadına et ile tırnak olmaya devam edeceğiz. İnadına helalleşeceğiz. İnadına hep beraber, hep beraber." ifadelerini kullandı.

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