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Kendilerini polis olarak tanıtıp yaşlı kadını dolandırdılar: O vicdansızlar tutuklandı

Kendilerini polis olarak tanıtıp yaşlı kadını dolandırdılar: O vicdansızlar tutuklandı

10:5918/04/2025, Cuma
AA
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İzmir'de yaşlı kadının dolandırılmasına ilişkin 3 şüpheli tutuklandı
İzmir'de yaşlı kadının dolandırılmasına ilişkin 3 şüpheli tutuklandı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde, yaşlı kadının yaklaşık 750 bin lira değerindeki ziynet eşyasını dolandırıcılık yöntemiyle aldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Ödemiş'te yaşayan 79 yaşındaki G.D'nin, evine gelen ve kendilerini polis olarak tanıtan kişilerce ziynet eşyasının dolandırıcılıkla alınmasına ilişkin çalışma yürüttü.

Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelilerin eşkal bilgilerine ulaştı. Zanlıların Menemen ilçesinde olduğunun belirlenmesi üzerine operasyon düzenlendi.

Polis, 5 şüpheliyi ikametlerinde gözaltına aldı. Bu kişilerden 750 bin lira değerindeki ziynet eşyası ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen zanlılardan M.R.T., M.T. ve T.Y. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, H.Y. ve H.G. ise serbest bırakıldı.



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