Kendilerini polis olarak tanıtıp yaşlı kadını dolandırdılar: O vicdansızlar tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Ödemiş'te yaşayan 79 yaşındaki G.D'nin, evine gelen ve kendilerini polis olarak tanıtan kişilerce ziynet eşyasının dolandırıcılıkla alınmasına ilişkin çalışma yürüttü.

Polis, 5 şüpheliyi ikametlerinde gözaltına aldı. Bu kişilerden 750 bin lira değerindeki ziynet eşyası ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen zanlılardan M.R.T., M.T. ve T.Y. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, H.Y. ve H.G. ise serbest bırakıldı.