Ev kadınlarına emeklilik müjdesi yolda: İşte yeni sistemin detayları

Erken emeklilik mümkün olabilecek mi?





Söz konusu paket kapsamında hem ev kadınlarına hem de çalışan anneler için Fiili Hizmet Zammı (yıpranma) benzeri bir destek ile hem prim eklenmesi hem de yaş şartının düşürülmesi gündemde olacak. Örneğin 4 yıl çalışan anneye her yıl için bir yıl prim eklenerek 5 yıllık prim geçerli sayılacak.



