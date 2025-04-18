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İtalya'da teleferik kabini yere çakıldı: 4 ölü

İtalya'da teleferik kabini yere çakıldı: 4 ölü

10:4518/04/2025, Cuma
DHA
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İtalya'da teleferik faciası
İtalya'da teleferik faciası

İtalya'nın güneyinde Napoli yakınlarında bir teleferik kabininin düşmesi sonucu 4 kişinin olay yerinde yaşamını yitirdiği belirtildi.

İtalya'nın güneyinde yer alan Napoli yakınlarında bir teleferik kabininin yere çakılması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti.


Düşme nedeni: Olumsuz hava koşulları


Yerel medyada yer alan haberlere göre, kazanın, Sorrento yakınlarındaki Mt. Faito bölgesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle meydana geldiği bildirildi.


Olay yerine ulaşan kurtarma ekipleri, kazada bir kişinin de ağır yaralandığını ve hastaneye kaldırıldığını belirtti.


16 yolcu kurtarıldı


Aynı bölgede havada asılı kalan bir başka teleferik kabinindeki 16 yolcu ise emniyet kemerleri yardımıyla gerçekleştirilen operasyonla tahliye edildi.


İtalyan arama kurtarma ekipleri müdahalenin sürdüğünü açıklarken olayla ilgili inceleme başlatıldığı kaydedildi.




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