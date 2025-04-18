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Camide uyuyan adam içeride mahsur kaldı: Bekçiler kurtardı

Camide uyuyan adam içeride mahsur kaldı: Bekçiler kurtardı

10:5418/04/2025, Cuma
IHA
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Yatsı namazı sonrası uyuyakalan adamı bekçi ekipleri kurtardı.
Yatsı namazı sonrası uyuyakalan adamı bekçi ekipleri kurtardı.

Eskişehir'de namaz sonrası camide uyuyan ve içeride mahsur kalan adamı bekçi ekipleri kurtardı.

Eskişehir Çarşı Camii'de yatsı namazı sonrası bir vatandaş camide uyuyakaldı. Cemaatin dağılmasının ardından cami yetkilileri kapıları kilitleyince bahse konu adam bir türlü içeriden çıkamadı. Şahıs, 112 Acil Servis'i arayarak yardım istedi. İhbar üzerine bekçi ekipleri kısa süre içerisinde caminin önüne gelip kapının kilidini açtı. Kimlik bilgilerinin sorgulanması ve üst araması yapılmasının ardından adam serbest bırakıldı.




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