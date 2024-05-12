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Kentsel dönüşüm dünyaya örnek

Türkiye'nin kentsel dönüşüm projeleri dünyaya örnek oluyor.

Neslihan Önder
04:00 - 12/05/2024 Pazar
Güncelleme: 04:39 - 12/05/2024 Pazar
Yeni Şafak
Kentsel dönüşüm projesi
Kentsel dönüşüm projesi

Moğolistan'ın ilçe belediyelerinin kentsel dönüşüm projelerinde yer alan bir ekip, depreme dayanıksız 60 bin konutu yüzde 99 uzlaşma oranı ile yenileyen Esenler Belediyesi'ni ziyaret ederek kentsel dönüşüm projeleri hakkında bilgi aldı. Esenler’deki kentsel dönüşüm çalışmalarının kendilerine rehberlik edeceğini söyleyen Moğol belediyeciler, “Bir çok yönleriyle çalışmalarımız farklılık gösterebilir ama deprem tedbirinin en önemli yolu binaların yenilenmesi. Biz de binalarımızı yenilemeye çalışıyoruz. Biz de şehirlerimizde yapacağımız kentsel dönüşüm projelerinde Esenler’den istifade edeceğiz. Buradaki modeli ülkemizde uygulamaya çalışacağız” değerlendirmesinde bulundu.


#kentsel dönüşüm
#Türkiye
#Moğolistan
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